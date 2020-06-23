Скончался выдающийся ученый, первый директор ВНИИ сои

В понедельник, 22 июня, скончался Василий Федорович Кузин – выдающийся ученый, первый руководитель Всероссийского научно-исследовательского института сои.

Василий Федорович родился 27 января 1931 года в селе Купля Каверенского района Рязанской области. В 1955 году окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт.

В период с 1955 по 1967 годы работал главным агрономом, начальником Благовещенской районной сельскохозяйственной инспекции, заведующим сельскохозяйственным отделом Амурского обкома КПСС, директором Амурской государственной сельскохозяйственной опытной станции.

Василий Федорович прошел путь от агронома до доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента РАН, профессора, директора Всероссийского НИИ сои, работой которого руководил почти три десятилетия – с 1968 по 1995 годы.

Он был организатором создания Всероссийского научно-исследовательского института сои и его первым директором, сформировал коллектив научных сотрудников, решив проблему обеспечения сельскохозяйственного производства сортами, способными давать высокие урожаи в условиях с ограниченным температурным режимом.

Под руководством Василия Кузина сбыло создано более 20 сортов сои, хорошо адаптированных к условиям Дальневосточного региона. Совместно с учеными института он разработал и издал первую книгу «Зональная система земледелия Амурской области». Хорошо зная производство, обладая незаурядными организаторскими способностями, он уделял большое внимание внедрению научных достижений в агропромышленное производство Дальневосточного региона. Много сил и энергии Василий Фёдорович отдавал подготовке научных кадров и специалистов, щедро делясь накопленными знаниями и богатым опытом с молодым поколением.

Многие годы ученый направлял усилия коллектива ученых на разработку научных основ ведения сельскохозяйственного производства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий их возделывания, внедрения достижений науки и передовой практики в производство. Большое внимание он уделял созданию современной научно-технической базы института и опытно-производственного хозяйства.

По результатам исследований Кузиным лично и в соавторстве опубликовано свыше 180 научных работ, в том числе монографий и рекомендаций: «Вопросы производства сои», «Возделывание сои на Дальнем Востоке», «Операционная технология производства сои (в условиях Дальнего Востока)», «Индустриальная технология возделывания сои», «Система мероприятий по защите сои от вредителей, болезней и сорняков» «Зональная система земледелия Амурской области», «Соя», «Система ведения сельского хозяйства», «Концепция развития соеводства в Российской Федерации», которые рассчитаны не только на научных работников, но и практиков сельскохозяйственного производства.

После выхода на пенсию Василий Федорович передавал свой большой научный и производственный опыт студентам Дальневосточного ГАУ, участвовал в подготовке специалистов и ученых сельского хозяйства. В ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» в должности ведущего научного сотрудника продолжал исследования по совершенствованию технологии возделывания сои. Являлся профессором-консультантом на кафедре общего земледелие растениеводства, членом диссертационного совета при ФГБОУ ВО ДальГАУ и ученого совета ФГБНУ ВНИИ сои.

Прощание с Василием Кузиным состоится 25 июня 2020 года с 9:00 до 9:30 в здании морга по Красноармейская, 103.