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сегодня, 16:45 7

Плюс 45: Количество случаев COVID-19 в Приамурье приближается к отметке в 1,5 тысячи

Плюс 45: Количество случаев COVID-19 в Приамурье приближается к отметке в 1,5 тысячи
Фото: depositphotos.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом выявлено 1 444 случая COVID-19.

Новые случаи заболевания выявлены в Благовещенске – 16; в Свободном 9 случаев, шесть – в Тамбовском районе, четверо – в Тынде. По два новых заболевших обнаружено в Райчихинске, Благовещенском и Сковородинском районах. По одному – в Бурейском, Константиновском, Магдагачинском и Тындинском районах.

Темп прироста за последние сутки составил 3,2 %. Показатель заболеваемости – 182,77 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,4 %; ОРВИ – 36,8 %; бессимптомная форма – 17,7 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 42,1 %.

481 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Выдано 6 314 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 562 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 549 человек, в изоляторах – 13 человек.

По состоянию на 23 июня проведено 92 374 исследования на COVID-19, в том числе 33 915 исследований (36,7%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    власть потеряла контроль за распространием вируса

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Вирус потерял контроль над властью....

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    2 часа назад

    Кто здесь?

  • El Antonio

    El Antonio
    2 часа назад

    Stat

    Вирус потерял контроль над властью....



    Да вроде нет. Глава Чувашии, который "торжественно вручал ключи [от квартир] местным спасателям" и держал эти ключи, вытянув руку, предлагая допрыгнуть, дотянуться, скончался. По этой самой причине.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    А может из-за искового заявления на Нулевого?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    32 минуты назад

    Врачей много

  • Ольга1972

    Ольга1972
    30 минут назад

    Всем скорейшего выздоровления! Нам носить маски и мыть руки

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