На аппаратах ИВЛ находятся семеро амурчан с COVID-19

На аппарате искусственной вентиляции лёгких в Амурской области находятся 7 человек с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. Амбулаторное лечение получают 218 человек, заболевших коронавирусом.

По состоянию на 23 июня в регионе развёрнуто 8 инфекционных госпиталей на 730 коек и 12 провизорных госпиталей на 512 коек.

«Вчера было принято решение перевести специалистов, которые работают в инфекционных госпиталях, с 8-часового на 6-часовый рабочий день. Медикам очень тяжело летом в жару находиться в противочумном костюме и маске, не снимая, 8 часов»,– сообщила Светлана Леонтьева.

Кроме того, в ближайшую неделю ожидается поставка нового лекарственного препарата Авифавир для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Решение о выделении 5,5 миллиона рублей из резервного фонда области на приобретение этого лекарственного препарата было принято на прошлом заседании оперативного штаба.

Кроме того, ожидаются дополнительные поставки средств индивидуальной защиты. По словам и. о. министра здравоохранения Светланы Леонтьевой СИЗ обеспечены все медицинские организации области в зависимости от наименования от двух недель до месяца все медицинские организации. Лекарственными препаратами обеспечены в месячной потребности, сообщает амурское правительство.