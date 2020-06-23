«Медведя-вегетарианца» сняли на видео в Приамурье

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, героем которого стал медведь. Инстаграм-паблик tynda_28rus отмечает, что ролик снят в Тындинском районе, между Сигиктой и Моготом.

По-видимому, косолапого засняли возле автодороги. «Траву жует», – прокомментировал за кадром мужчина. Беспокойства животное не проявляло. Один из пользователей Инстаграма предположил, что на кадрах медведь, которого люди подкармливали ранее. О нем Амур.инфо сообщало в 2019 году. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тында 📍главный профиль 😎 (@tynda_28rus) 22 Июн 2020 в 9:14 PDT

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#животные #природа

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Александр Авдеев