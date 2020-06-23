«Медведя-вегетарианца» сняли на видео в Приамурье
В социальных сетях появилось видео, героем которого стал медведь. Инстаграм-паблик tynda_28rus отмечает, что ролик снят в Тындинском районе, между Сигиктой и Моготом.
По-видимому, косолапого засняли возле автодороги. «Траву жует», – прокомментировал за кадром мужчина. Беспокойства животное не проявляло.
Один из пользователей Инстаграма предположил, что на кадрах медведь, которого люди подкармливали ранее. О нем Амур.инфо сообщало в 2019 году.
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