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В Амурской области случился аистиный бэби-бум

В Амурской области случился аистиный бэби-бум
Фото: instagram.com/ohotaamur

В Амурской области отмечается сильное увеличение популяции аистов. Краснокнижные птицы в заказниках образовали 86 пар.

Подавляющее большинство пернатых семейств в этом сезоне завели по 4 – 5 птенцов. Дождливый июнь обеспечил аистов кормовой базой — в полях стоит вода, и добыть рыбу и земноводных птицам не сложно, пояснили в управлении по охране животного мира Амурской области.

Учитывая ситуацию, охотоведы планируют ставить в заказниках новые опоры для гнезд. Еще в начале весны их количество казалось достаточным, однако на сегодняшний день заселенными оказались 80 % из них. Если будущей весной в Приамурье вернется хотя бы половина нынешних пернатых малышей, жилищная проблема у аистов снова встанет очень остро.

Как сообщало Амур.инфо, первые птенцы аистов в области появились 2 мая. Специалисты назвали рекордным количество яиц, отложенных редкими птицами.

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#животные #природа

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