В Подмосковье хулиганы изувечили двухлетнюю девочку

В Московской области два 11-летних школьника сбросили с балкона пятого этажа плитку на двухлетнюю девочку. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошёл во время прогулки Николь с мамой и тётей у подъезда.

Малышка провела в коме четыре дня, сейчас она пришла в себя, но не может встать с кровати, сообщает телеканал НТВ. Пострадавшей потребовалось переливание крови, врачи не говорят, сколько времени уйдёт на реабилитацию. Последствия травмы могут проявить себя не сразу.

Семья понимает, что уголовной и административной ответственности виновные не понесут, рассказала тётя девочки. По словам женщины, мальчики видели людей, находившихся у здания.

«Целенаправленного бросали, пытались попасть в кого-то», – рассказала Людмила.

Отец пострадавшей, Денис Рагель, предположил, что эти же школьники причастны к другим подобным случаям, которых было несколько: «Нормальные дети должны играть на площадках, а не кидать плитку. Женщине попали с балкона кирпичом, в машину попали». По словам консьержки Ирины Джураевой, один из мальчиков хвастался тем, что его отец работает в полиции, поэтому он будет делать что хочет.

Следователи уже пообщались с виновниками инцидента. В ближайшее время они пригласят на беседу родителей с той и с другой стороны.