Оперативная группа амурского управления МЧС работает в Зейском районе (фото, видео)

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

В связи с выпавшими осадками поднялась вода в реках на севере Амурской области. Повышение уровня воды в реке Правый Уркан в районе села Ивановка Зейского района привело к подтоплению дороги местного значения сообщением город Зея – село Ивановка. На месте работает оперативная группа главного управления МЧС России по Амурской области.

Подтоплены два участка дороги на глубину до 75 сантиметров с 1 по 3 километр и с 5 по 6 километр. Проезд здесь возможен на технике повышенной проходимости. Населенные пункты от дождевого паводка не пострадали.

На территории Ивановского сельсовета Зейского района введен режим функционирования повышенной готовности. На случай ухудшения паводковой обстановки подготовлен к развертыванию пункт временного размещения населения на базе школы-интерната села Овсянка вместимостью до 40 человек.

22 июня в превентивных целях в Зейский район убыли силы и средства Амурской областной подсистемы РСЧС. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области, спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России и поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ – всего 16 человек и пять единиц техники. Также задействована рабочая группа администрации Ивановского сельского поселения, пожарные отдельного пожарного поста села Овсянка, сотрудники ГИБДД.

Спасательные формирования оснащены тремя плавсредствами для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки, оперативная группа – узлом связи на базе автомобиля «ЗИЛ», беспилотной авиационной системой для проведения авиаразведки. Спасатели через перемытые участки дороги на технике высокой проходимости в Ивановку доставляют хлеб и предметы первой необходимости, проводят мониторинг гидрологической обстановки.

По информации Амурского ЦГМС, на 06:00 23 июня отмечен спад уровня воды в реке Правый Уркан на 13 сантиметров за 10 часов. Подтопление жилых домов и придворовых территорий в Зейском районе не прогнозируется. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.

Оперативная группа и спасатели будут находиться в селе Ивановка до нормализации обстановки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Спасатели из Благовещенска областного ПСО организовали для жителей Ивановки лодочную переправу через размытый участок дороги от села Ивановка до трассы Зея – Тыгда. По просьбе главы поселения спасатели перевезли женщину и участкового полиции, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

В настоящее время вода уходит. По состоянию на 14:00 уровень реки снизился на 15 сантиметров и составил 605 сантиметров, что составляет меньше отметки «неблагоприятное явление».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области