Амурчане попались на браконьерстве с чужим оружием

Фото: пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области

Жители села Мухино Шимановского района попались на браконьерстве с чужим оружием и без документов на автомобиль. Как результат – серьезные неприятности. У мужчин изъяли тушу косули, незаконно ими добытую, карабин, ножи, а также машину Nissan Safari. Решается вопрос о возбуждении в отношении амурчан уголовных дел. Кроме того, им предстоит выплатить за косулю серьезную компенсацию.

Факт браконьерства служащие управления по охране животного мира Приамурья совместно с сотрудниками СОБРа Росгвардии выявили ночью 20 июня недалеко от села Мухино. Внимание инспекторов охотнадзора привлек подозрительный свет в полях. Направившись в «подсвеченную» сторону, служащие вскоре встретили на дороге автомобиль Nissan Safari, внутри которого находились двое местных жителей.

«При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили открытый люк, запрещенную к использованию лампу-фару, охотничьи ножи и один сапог. А вернувшись по следам машины, в 300 метрах нашли карабин и тушу самца косули, под которой обнаружился второй сапог. Находка оказалась неожиданной и для браконьеров крайне неприятной. До этого мужчины уверяли, что тушу животного видят впервые. Якобы, заметив впереди свет фар, они испугались, выбросили карабин, а мертвую косулю, которая уже лежала на дороге, не заметили в темноте», – рассказал начальник отдела оперативного реагирования управления по охране животного мира Амурской области Алексей Жилин.

Чуть позже выяснилось, что карабин ко всему прочему – чужой, принадлежит односельчанину мужчин, на автомобиль нет документов, а номера на нем поддельные. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники полиции. У мужчин изъяли автомобиль, оружие и продукцию охоты.

В отношении нарушителей были составлены материалы. По факту браконьерской охоты в закрытые сроки решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Помимо серьезных санкций, вплоть до лишения свободы, амурчанам предстоит выплатить 120 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного природе Приамурья.

Ответить перед судом предстоит и владельцу карабина. По факту незаконной передачи оружия в его отношении также будет возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.