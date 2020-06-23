Мы родились с божьей помощью: история героя марафона «Крылья»

Героем благотворительного марафона «Крылья» в этом году станет маленький житель Белогорска Богдан Лысенко. Уже несколько лет он и его семья борются с диагнозом ДЦП, из-за которого у Богдана частично парализована левая сторона тела.

«На первый взгляд Богдаша родился здоровым ребенком с весом 4350, ростом 57 сантиметров. Роды были тяжелые, стимулированные, безводный период был почти 12 часов, мы родились с божьей помощью», – рассказывает мама ребенка.

Почти сразу после появления на свет Богдан попал в реанимацию. Врачи поставили новорожденному диагноз некротизирующий энтероколит. Малыша прооперировали, вывели стомы на животик. Когда их закрыли, родители думали, что самое тяжелое позади.

«Мы думали, что беда нас миновала. Но нет. Начали замечать, что Богдан практически не работает левой рукой. Он поздно сел, поздно начала переворачиваться. Наверное, в год нам поставили диагноз ДЦП, левосторонний гемипарез, это стало следствие кровоизлияния в мозг, которое было у Богдана. Так у нас получился частичный паралич левой стороны тела», – поясняет мама мальчика.

С тех пор Богдана уже несколько раз возили в Томск, он проходил лечение в реабилитационном центре. Улучшение родные мальчика заметили уже после первого курса реабилитации. «Мы ездим туда ездим каждые полгода. Хотелось бы чаще, но все упирается в деньги, – говорит мама. – Один интенсив выходит в среднем в 200 тысяч рублей».

Богдан Лысенко из Белогорска в этом году станет одним из героев благотворительного марафона «Крылья», который проводит совместно ИА «Амур.инфо» и Амурское отделение Российского детского фонда. Марафон состоится 27 июня, трансляция будет идти на сайте Амур.инфо, в youtube-канале и инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Все собранные средства будут переданы на лечение детей с диагнозом ДЦП.

«Самое главное, что у Богдаши сохранен интеллект. Он хорошо разговаривает, мы знаем много стихов, он очень умный мальчик, – делится мама Богдана. – Мы хотим поблагодарить организаторов марафона “Крылья”, что пригласили нас в качестве подопечных и дали возможность пройти курс реабилитации. Для нас это огромная моральная и финансовая поддержка. Хотим попросить всех принять активное участие в сборе средств на лечение наших детей. Вcем заранее огромное человеческое спасибо!».

Подробнее о марафонах прошлых лет можно узнать на сайте Амур.инфо в разделе #Крылья.