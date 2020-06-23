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В Благовещенске прокладывают новый водопровод (фото)

В Благовещенске прокладывают новый водопровод (фото)
Фото: пресс-служба АКС

На улице Тепличной в Благовещенске коммунальщики прокладывают новый водопровод. Труба пришла в негодность, прошлой зимой там было выявлено несколько дефектов.

Работы ведутся в рамках производственной программы ООО «АКС». Участок трубы диаметром 500 миллиметров специалисты уже начали укладывать. Длина нового водопровода – 100 метров.

«На данном участке, зимой, было зафиксировано несколько дефектов. Снятие грунта показало, что стальная труба пришла в негодность – латать не было смысла. Работы включили в производственную программу 2020 года. Новая труба прослужит не менее 50 лет, она изготовлена по современным технологиям – полиэтилен низкого давления», – директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

Эта магистраль дает воду части многоквартирных домов в Тепличном, Чигирях, пос. Аэропорт, обеспечивает водой аэровокзальный комплекс, комбинат «Тепличный». сообщает пресс-служба АКС. На данный момент все потребители с водой.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    42 минуты назад

    Вероятно, единственные 100 метров трубы, которые сделают АКС в рамках улучшения системы водоснабжения Благовещенска в 2020 году. Или добавите еще адреса замены труб не в рамках аварийных работ?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    11 минут назад

    Найти идиота, который положил стальную трубу вместо чугунной и подвесить за одно место...

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 минута назад

    А фотографии какого года? А то уже сколько дней на улице пасмурно.

    Или в микрахе местячковое Лимпопо образовалось?

  • Allenga

    Allenga
    30 секунд назад

    Опять же в свете обсуждений по присоединению Чигирей, не означает ли сия труба де-факто Чигири частью города? За чей счет банкет?

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