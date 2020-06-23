В Благовещенске прокладывают новый водопровод (фото)

Фото: пресс-служба АКС

На улице Тепличной в Благовещенске коммунальщики прокладывают новый водопровод. Труба пришла в негодность, прошлой зимой там было выявлено несколько дефектов.

Работы ведутся в рамках производственной программы ООО «АКС». Участок трубы диаметром 500 миллиметров специалисты уже начали укладывать. Длина нового водопровода – 100 метров.

«На данном участке, зимой, было зафиксировано несколько дефектов. Снятие грунта показало, что стальная труба пришла в негодность – латать не было смысла. Работы включили в производственную программу 2020 года. Новая труба прослужит не менее 50 лет, она изготовлена по современным технологиям – полиэтилен низкого давления», – директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

Эта магистраль дает воду части многоквартирных домов в Тепличном, Чигирях, пос. Аэропорт, обеспечивает водой аэровокзальный комплекс, комбинат «Тепличный». сообщает пресс-служба АКС. На данный момент все потребители с водой.