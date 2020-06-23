В Благовещенске завершается реконструкция отделения анестезиологии и реанимации АОКБ

В Амурской областной клинической больнице (АОКБ) Благовещенска завершается реконструкция отделения анестезиологии и реанимации. Ход работ проверил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.

Ремонта в отделении не было с момента его открытия – 1995 года. Здесь было всего 12 коек, оборудование и оснащение кабинетов изрядно устарело – отсюда и возникла острая необходимость в реконструкции.

По словам главного врача по хирургической работе АОКБ Евгения Брегадзе, благодаря проводимым работам увеличится мощность отделения, будут оборудованы палата «пробуждения» после наркозов и операций, палата для ожоговых больных со специальной кроватью, а также появится возможность внедрять более современные методики оказания медицинской помощи.

«Реконструкция данного объекта проводится благодаря субсидии Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общая стоимость – 295 миллионов рублей, из которых порядка 87 миллионов ушло на строительно-монтажные работы, а на оставшиеся средства было закуплено медицинское оборудование, которое необходимо для полноценного функционирования крупной многопрофильной больницы», – цитирует Николая Сибирякова пресс-служба министерства строительства и архитектуры Амурской области.

Как пояснил представитель подрядной организации, работы начались в августе 2019 года, завершить их планировалось в мае, но в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране случились перебои с поставкой необходимых материалов и оборудования. Всего необходимо было реконструировать отделение общей площадью порядка 900 квадратных метров – более 40 комнат. На сегодняшний день уже выполнено 80 процентов работ, установлены два лифта из трех планируемых, подготовлено основание для полов, выровнены стены, завершены кафельные работы. Осталось сделать чистовую отделку помещений. Уже в августе обновленное отделение сможет принять первых пациентов.

Фото: mstroy28.amurobl.ru