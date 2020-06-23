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Сотрудница «Макдоналдса» узнала о беременности и родила в один день

Сотрудница «Макдоналдса» узнала о беременности и родила в один день
Фото: fancycrave1 с сайта Pixabay

Жительница шотландского города Данди не знала о своей беременности, пока у нее не начались роды. Начало рождения ребенка констатировал врач.

Дейзи Янг, которой сейчас 21 год бросила обучение и устроилась работать в «Макдоналдс», пока искала новые курсы. 9 июня 2020 года девушка обратилась в больницу, так как ощутила необъяснимые судороги в животе.

Врач предположил, что пациентка беременна, но Янг считала, что это невозможно: у нее не было никаких характерных признаков беременности и продолжались месячные. Она набрала немного веса, но подумала, что это произошло из-за работы в «Макдоналдс».

Врачи провели сканирование и установили, что у женщины начались роды. Через несколько часов Янг родила мальчика, который весил три килограмма. Она назвала сына Элайджа (Elijah). Молодая мать была в шоке: она пользовалась средствами контрацепции и не знает, кто может быть отцом ребенка. Сотрудники больницы собрали для новорожденного одежду и подгузники и выдали Янг корзинку, в которой ребенок мог бы спать первое время.

Янг позвонила своей матери и сообщила, что у нее родился ребенок. «Я не могла поверить в это. Моей первой мыслью было, что я хочу быть рядом, и так горжусь своей дочерью. Я повернулась к моему мужу Грэхему (Graham) и просто сказала: «Привет, дедушка». Его лицо надо было видеть», – рассказала новоиспеченная бабушка.

Мэгги приехала к дочери на следующий день: врачи разрешили ей нарушить введенный из-за коронавируса запрет на перемещения.

«Поскольку Дейзи довольно высокая, мы решили, что он мог лежать вдоль ее позвоночника, поэтому она ничего не знала о нем», поделилась мама девочки. Она отметила, что ребенок похож на дедушку Грэхема: он такой же спокойный и расслабленный.

Молодая мать привыкает к своему новому статусу. «Это полностью изменило все мои планы, но я действительно счастлива», – цитирует молодую мать «Лента.ру».

Ранее в Бразилии девушка не замечала свою беременность, пока не начались роды. Девушка тяжело переживала расставание с молодым человеком и растолстела из-за неправильного питания, а позже оказалось, что она была беременна.

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#дети #жизнь

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