Студенческая стройка стартовала на космодроме Восточный в условиях пандемии

15 июня на космодроме Восточный стартовала студенческая стройка. В условиях пандемии COVID-19 решено привлечь к работам только студентов дальневосточных вузов и ссузов, являющихся жителями Циолковского.

Сейчас с соблюдением всех мер профилактики новой коронавирусной инфекции в Космическом центре «Восточный» работают 9 бойцов. Ребята занимаются подготовкой исполнительной и технической документации.

До 31 октября на объектах Восточного будут трудиться 140 бойцов. Планируется, что это будут студенты дальневосточных вузов и ссузов. На амурском космодроме представителей студенческих отрядов задействуют в общестроительных работах и подготовке исполнительной документации. В течение работы отрядам предстоит соревноваться не только в производственных показателях, но и в творческих и спортивных конкурсах, сообщает пресс-служба Космического центра «Восточный».

Студенческие отряды трудятся на Восточном уже девятый год. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более четырех тысяч студентов из 45 регионов России.

Фото пресс-службы Космического центра «Восточный»