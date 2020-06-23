Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:33 7

На голосование по поправкам в Конституцию благовещенцев завлекают смартфонами

На голосование по поправкам в Конституцию благовещенцев завлекают смартфонами
Фото: pixabay.com

Жителей Благовещенска в рамках празднования Дня молодежи приглашают поучаствовать в акции #идунапоправку28. Она пройдет в городе в дни голосования по поправкам в Конституцию — с 25 июня по 1 июля включительно.

Присоединиться могут все желающие благовещенцы от 18 лет и старше. Для этого нужно прийти на избирательный участок, сделать селфи с объемным хэштэгом #идунапоправку28, и выложить фото в личный Instagram-аккаунт, указав хэштэг. Аккаунт на время проведения конкурса должен быть открытым.

«У каждого избирательного участка в Благовещенске горожане увидят волонтера, который будет предлагать участникам голосования сфотографироваться с нашим оригинальным хэштэгом. Победителей акции мы будем выбирать с помощью генератора случайных чисел. Наградить участников планируем 10 июля», — рассказала директор Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» Мария Артюхова.

Тридцать победителей акции #идунапоправку28 получат смартфоны Honor 20 Pro, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ проводится на всей территории страны и за ее пределами. Оно назначено на 1 июля 2020 года. Посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Также, голосование будет проводиться и в предшествующие дни — с 25 по 30 июня. Подробная информация опубликована на сайте (конституция2020.рф).

Просмотров всего: 975

#закон #конкурсы #мэрия #российская власть

распечатать


Общество 4

В Приамурье стало почти в два раза больше безработных

Общество 9

Кабмин одобрил выделение более 4,5 миллиарда на строительство моста через Зею
Общество 2

Благовещенцам с ОВЗ помогут добраться до избирательных участков

вчера, 17:15
Происшествия

В Благовещенске заключенному пытались передать телефоны, спрятав их в торт и сахар

вчера, 16:54
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Крууть ... 750 тыщ. на халявные смартфоны ... а это ... кто спонсер то ?

    а спонсер поди как всегда: ты, да я да мы с тобой в виде налогов на вот такие вот развлекушки от власти. а потом врачам на маски побираемся.

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Цирк с конями - ваши поправки

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Можно еще конкурс устроить среди тех кто проголосовал "за", для этого сделать фото с "правильно" заполненным бюллетенем и выложить в инстаграмм с хештегом #голосзаеду, а в качестве приза разыгрывать коробки дошираков.

  • headache

    headache
    56 минут назад

    Черти! Голосовать можно и за то что ты придешь тебе подарят смартфон. А людям собраться чтобы высказать свое фу нельзя, видите ли запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией. Вот как? Просто открыто власти смеются в лицо народу

  • амурская алена

    амурская алена
    47 минут назад

    Так было,есть и будет.

  • OT

    OT
    17 минут назад

    А на Ямале уже голосуют и по кадрам на ТВ было видно как раздают одновременно ловко прискорбно приспособленые под разяснения обычные агитки чтоб голосовали только "ЗА". Полицейский там стоит. Значит "все в законе".

  • троль здесь

    троль здесь
    8 минут назад

    сильно нужна явка? всеми способами заманивают людей на голосование.. весь город в рекламе про голосование

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь