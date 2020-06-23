На голосование по поправкам в Конституцию благовещенцев завлекают смартфонами

Жителей Благовещенска в рамках празднования Дня молодежи приглашают поучаствовать в акции #идунапоправку28. Она пройдет в городе в дни голосования по поправкам в Конституцию — с 25 июня по 1 июля включительно.

Присоединиться могут все желающие благовещенцы от 18 лет и старше. Для этого нужно прийти на избирательный участок, сделать селфи с объемным хэштэгом #идунапоправку28, и выложить фото в личный Instagram-аккаунт, указав хэштэг. Аккаунт на время проведения конкурса должен быть открытым.

«У каждого избирательного участка в Благовещенске горожане увидят волонтера, который будет предлагать участникам голосования сфотографироваться с нашим оригинальным хэштэгом. Победителей акции мы будем выбирать с помощью генератора случайных чисел. Наградить участников планируем 10 июля», — рассказала директор Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» Мария Артюхова.

Тридцать победителей акции #идунапоправку28 получат смартфоны Honor 20 Pro, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ проводится на всей территории страны и за ее пределами. Оно назначено на 1 июля 2020 года. Посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Также, голосование будет проводиться и в предшествующие дни — с 25 по 30 июня. Подробная информация опубликована на сайте (конституция2020.рф).