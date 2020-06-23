Иномарка сбила двух подростков в Свободном (фото)

Вечером 22 июня в Свободном произошло ДТП с пострадавшими. Иномарка совершила наезд на двух подростков.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, в 19:50 автомобиль Toyota Chaser сбил несовершеннолетних 2004 и 2006 годов рождения. Их доставили в лечебное учреждение. Полицейские устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях уточняется, что происшествие было в районе пересечения улиц Чубарова – Гидротехническая.

Фото: instagram.com/svbnews