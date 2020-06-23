В амурском Роспотребнадзоре сообщили еще об одном летальном исходе от COVID-19

В Амурской области на 23 июня зарегистрировано 9 летальных случаев от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает амурское управление Роспотребнадзора. Главный санитарный врач области Ольга Курганова на очередном заседании оперштаба проинформировала о текущей обстановке в регионе.

«Эпидситуация в области имела очень зыбкую надежду на стабилизацию и выход на плато, но за последние три дня она изменилась. У нас продолжается нарастание эпидпроцесса», – сказала Курганова.

Средний темп прироста за последние 7 дней составляет 4 % при среднероссийском 2 %. Коэффициент распространения инфекции COVID-19 – 1,3.

Самый высокий коэффициент распространения инфекции имеют Благовещенский (2,0), Ивановский (1,9), Тамбовский (5,7) районы и город Тында (1,9).

«Настораживающая тенденция, которая нас беспокоит – вовлечение в эпидпроцесс школьников. Наступило лето, увеличились контакты, и в структуре заболевших у нас начинают появляться дети. За счёт этого контингента у нас может идти дополнительное распространение коронавирусной инфекции. Дети, как правило, болеют бессимптомно, и они могут быть источниками заражения COVID-19 взрослых», – добавила Ольга Курганова.

За последние 3 недели отмечается увеличение числа инфицированных детей – в 1,7 раза (с 83 случаев 09.06 до 138 случаев 23.06). В целом наибольшее количество заболевших, по-прежнему, приходится на трудоспособное население в возрасте 30-49 лет – 40 % (578 случаев). В 45,4 % заболевание протекает в виде пневмоний, в 36,8 % – в виде ОРВИ, в 17,8 % – бессимптомно.

В регионе зарегистрировано 9 летальных случая от заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Также руководитель регионального Роспотребнадзора сообщила, что специалистами ведомства продолжается проведение рейдовых проверок. С 19 по 22 июня осмотрено 48 предприятий торговли, общественного питания и оказания услуг. В шести из них были выявлены нарушения ограничений, установленных губернатором Амурской области.