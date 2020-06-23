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В Амурской области более 100 детей отдохнут в закрытом лагере «Колосок»

В Амурской области более 100 детей отдохнут в закрытом лагере «Колосок»
Фото: amurobl.ru

В Амурской области 116 детей-сирот, воспитывающихся в школах-интернатах Благовещенска, Свободного и поселка Новобурейский, вывезут в оздоровительный лагерь «Колосок». Такое решение было принято из-за напряженной эпидобстановки в территориях.

Инициатива принадлежит министерству образования и науки области и поддержана региональным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

116 детей-сирот доставлены в лагерь. Предварительно каждый прошел медицинское обследование и получил допуск на заезд.

Предполагается, что дети будут находиться в лагере три недели. Все это время лагерь «Колосок» будет работать в закрытом режиме. На данный момент заполняемость лагеря составляет 50 % от общей мощности учреждения, что соответствует рекомендациям управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Для воспитанников подготовлена творческая и спортивная программа. 25 июня пройдет акция «Молодежь - детям». Молодые активисты Приамурья дистанционно проведут онлайн мастер-класс. Пока воспитанники находятся на выезде, в школах-интернатах производится ремонт, сообщает правительство Амурской области.

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#отдых

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    остальные лагеря сдохнут без денег

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Ехууу, даёшь голосование по поправкам!

  • sahsa

    sahsa
    22 минуты назад

    пускай лучше по улицам болтаются дети, чем в лагере.

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