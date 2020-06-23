В Амурской области пропали два человека, которые возвращались с прииска

В Приамурье спасатели и пожарные области ищут двух пропавших людей. 21 июня четыре человека возвращались на вездеходе с золотодобывающего прииска. Во время переправки через реку Уркан у вездехода заглох двигатель, и он начал тонуть. Мужчины прыгнули в воду. Двоим удалось доплыть до берега, а двух других унесло течением в сторону реки Зея.

22 июня на поиски двух пропавших людей выехали специалисты. До места происшествия им пришлось добираться на частном вездеходе одного из жителей ближайшего населенного пункта. С утра вторника специалисты начали поиски мужчин: спасатели на лодке работают вверх по течению, огнеборцы просматривают заводи по береговой линии. Работу осложняет сильное течение и уровень воды – за три дня вода на реке Уркан поднялась примерно на шесть метров, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Также уже несколько дней на Зейском водохранилище ведут поиск пропавшего мужчины спасатели из Зеи областного ПСО. 19 июня на водоеме опрокинулась лодка – трое человек спаслись, один пропал без вести.

Для начала спасатели определили место поисков, после чего приступили к осмотру дна с помощью «кошки». За понедельник уже обследован участок акватории водохранилища размером 100×200 метров, глубиной до 25 метров. Работу осложняет глубина места поисков – около 30 метров – и огромное количество топляка на дне водоема. Пока поиски положительных результатов не принесли.