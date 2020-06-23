В Приамурье расширили список бизнес-направлений, пострадавших во время пандемии

Депутаты Законодательного собрания Амурской области продолжают работать над антикризисным законом, призванным поддержать предпринимателей, пострадавших в период пандемии. В ходе заочного голосования парламентариями во втором чтении был рассмотрен вопрос о расширении списка видов экономической деятельности, на которые будут распространяться льготы по налогу на имущество организаций, по упрощенной и патентной системам налогообложения.

К первоначально утвержденным в апреле направлениям предпринимательской деятельности, признанным пострадавшими в результате ограничительных мероприятий, добавлено еще 10. Среди них: производство одежды и изделий народных художественных промыслов, ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность в области демонстрации кинофильмов, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, рекламная и музейная деятельность.

В июле после вступления изменений в силу работающий в этих сферах бизнес сможет воспользоваться льготной ставкой по упрощенной системе налогообложения. Она будут равняться 1 % (вместо 6 %), если объектом налогообложения являются доходы, и 5 % (вместо 15 %), если налоговой базой считается доход, уменьшенный на величину расходов.

Кроме того, для этих видов деятельности будут действовать 50 % скидка при приобретении патента (по патентной системе налогообложения) и послабления по налогу на имущество организаций.

Льготы по УСН, предусмотренные для пострадавших отраслей бизнеса, решено распространить также на 116 амурских организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ, субсидий и грантов в рамках федеральных и региональных программ или исполнителями общественно-полезных и социальных услуг. Для них же до конца 2020 года вводится нулевая ставка по налогу на имущество.

«Кроме того, нулевая налоговая ставка по налогу на имущество организаций установлена для предприятий-инвесторов, участвующих в создании на территории региона трансграничной транспортной инфраструктуры. Льготу по налогу они получат на имущество, созданное в процессе реализации инвестпроектов. Еще одно новшество касается строительной отрасли: для впервые зарегистрированных предпринимателей, работающих в этой сфере, вводятся налоговые каникулы по упрощенке до 31 декабря 2020 года», – сообщила председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

Единогласным решением депутаты поддержали изменения в закон о некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Амурской области. Законопроектом предлагается заносить в единый федеральный реестр инвалидов данные о представителях народных дружин в случае, если во время исполнения служебного долга они получили травму и вследствие нее – инвалидность. Это исключит необходимость обращаться в многочисленные инстанции для сбора документации и справок для оформления льгот и пособий.

Большинством амурский парламент поддержал также инициативу фракции «Единая Россия» о внесении изменений в порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности области, и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена.

Суть поправок в снижении используемого при расчете цены коэффициента с 6,0 до 1,25. Он будет применяться при условии, что площадь арендуемого участка не превышает 2,5 га в пределах одного муниципалитета. Изменения призваны поддержать амурчан, использующих сельхозземли под пастбища и для заготовки сена в целях разведения личного поголовья крупного рогатого скота.

Всего в блоке законопроектов второго чтения было рассмотрено 6 инициатив.