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Найдено средство против распространенной смертельной болезни мозга

Найдено средство против распространенной смертельной болезни мозга
Фото: Darko Stojanovic с сайта Pixabay

Ученые Университета Кюсю в Японии выяснили, что фрагмент белка, который содержится в соевых бобах, потенциально способен предотвратить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера, которая считается смертельно опасной формой старческого слабоумия.

Выделенная молекула, которая может стать средством против слабоумия, относится к дипептидам, то есть содержит только две аминокислоты – тирозин и пролин. Как показали эксперименты на мышах, она является единственным найденным в настоящее время соединением, которое способно без изменений перенестись из желудка в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.

Исследователи изучили действие дипептида на грызунах, которым давали его в течение нескольких дней до и после введения вещества, имитирующего развитие болезни Альцгеймера с потерей памяти. В испытаниях по прохождению лабиринта мыши, которые употребляли дипептид с кормом, показывали лучший результат, чем те, что получали лишь вещество, индуцирующее ухудшение памяти. Фрагмент белка оказывал положительное влияние как на долговременную, так и на кратковременную память, переводит «Лента.ру» статью журнала Science of Food.

Авторы работы подчеркивают, что пользу дипептида для человека необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях с участием людей.

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#медицина #наука

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