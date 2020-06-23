Фазаны становятся причиной ДТП в Амурской области (фото)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В соцсетях пользователи обсуждают необычную проблему. Некоторые автолюбители Амурской области попали в ДТП из-за фазанов.

Сообщается, по меньшей мере, о двух таких случаях. Первое происшествие случилось с легковушкой Nissan перед Белогорском. Встреча с фазаном обернулась ущербом на 6 000 рублей, пишет инстаграм-паблик dpskontrol_28rus. Второе происшествие случилось перед Михайловкой, по райчихинской трассе. dpskontrol_28rus отмечает, что в этом случае встреча с фазаном обошлась владельцу автомобиля Lexus в 50 000 рублей.

«У нас такая встреча с фазаном обошлась в 16 000 рублей», – пишет один из пользователей. «Раз ворону сбил, был сильный ветер, и она летела боком прямо в решетку, но ГАЗель вывезла», – вспоминает другой. «Всегда их успеваю заметить и притормозить», – отмечает третий.