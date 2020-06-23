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сегодня, 13:45 7

Фазаны становятся причиной ДТП в Амурской области (фото)

Фазаны становятся причиной ДТП в Амурской области (фото)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В соцсетях пользователи обсуждают необычную проблему. Некоторые автолюбители Амурской области попали в ДТП из-за фазанов.

Сообщается, по меньшей мере, о двух таких случаях. Первое происшествие случилось с легковушкой Nissan перед Белогорском. Встреча с фазаном обернулась ущербом на 6 000 рублей, пишет инстаграм-паблик dpskontrol_28rus. Второе происшествие случилось перед Михайловкой, по райчихинской трассе. dpskontrol_28rus отмечает, что в этом случае встреча с фазаном обошлась владельцу автомобиля Lexus в 50 000 рублей.

«У нас такая встреча с фазаном обошлась в 16 000 рублей», – пишет один из пользователей. «Раз ворону сбил, был сильный ветер, и она летела боком прямо в решетку, но ГАЗель вывезла», – вспоминает другой. «Всегда их успеваю заметить и притормозить», – отмечает третий.

Просмотров всего: 808

#ДТП #природа #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    В Америке вон оленей сбивают, так там машины в хлам сразу. А это так, мелкая неприятность и жаркое на вечер.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    А где в это время находился надзорный орган за животным миром? Протокол и штраф!!! Немедленно! Мужик косулю сбил, дык ему штраф, а этим почему нет? И за ворону тоже ОТВЕТИТЬ должны!!!

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А фазан еще и в Красную книгу занесен...

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Так браконьеры хотят легализовать убийства фазанов.

  • Истина уст младенца

    Истина уст младенца
    38 минут назад

    DimonS

    А фазан еще и в Красную книгу занесен...



    Лолчто?

  • Александр II

    Александр II
    26 минут назад

    А дороги и козлы за рулем не становятся причиной ДТП?

  • paravis

    paravis
    20 минут назад

    FыR-FыR

    В Америке вон оленей сбивают, так там машины в хлам сразу. А это так, мелкая неприятность и жаркое на вечер.



    У нас олени слепошарые за рулём.

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