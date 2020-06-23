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На юге сильные дожди: прогноз погоды в Приамурье на 24 июня

На юге сильные дожди: прогноз погоды в Приамурье на 24 июня
Фото: pixabay.com

В среду, 24 июня, на севере Амурской области существенных осадков не ожидается, облачность переменная. Ночью и в утренние часы туман, дымка. Восточный и северо-восточный ветер будет слабым, днем – до умеренного. Ночью столбики термометров покажут 7…12 градусов тепла, местами 2…7 градуса, днем – 18…23 градуса тепла.

На юге будет облачно, пройдут дожди, местами сильные. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит 7…12 градусов тепла, днем – 15…20 градусов.

В Благовещенске будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Ночью слабый до умеренного ветер будет дуть с северо-востока. Ночью температура опустится до 11…13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 16…18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    1 час назад

    А где в это время находился надзорный орган за животным миром? Протокол и штраф!!! Немедленно! Мужик косулю сбил, дык ему штраф, а этим почему нет? И за ворону тоже ОТВЕТИТЬ должны!!!

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