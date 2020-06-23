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сегодня, 13:19 0

В Приамурье закрыт подъезд к селу Ивановка

В Приамурье закрыт подъезд к селу Ивановка
Фото: instagram.com/zvportal

В связи с поднятием уровня воды в реке Уркан, отдел ГИБДД МО МВД России «Зейский» принял решение о закрытии подъезда к селу Ивановка Зейского района. Информация об этом появилась в Инстаграме издания «Зейский вестник».

Отмечается, что движение всех видов транспорта запрещено с 20 часов 22 июня. Запрет будет действовать до тех пор, пока существует угроза безопасности движения.

В Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ говорится, что 22 июня в Ивановку отправилась группа спасателей. Специалисты оснащены лодкой, спасжилетами и всем необходимым для оказания помощи населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 23 июня спасатели организовали лодочную переправу и перевозили людей через размытый участок дороги.

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#транспорт

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