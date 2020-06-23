В Якутии произошла утечка топлива на электростанции

В селе Аргахтах Среднеколымского района в Якутии произошла утечка топлива дизельной электростанции. Природоохранный прокурор Якутии вылетел с проверкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал РИА Новости министр экологии республики Сахамин Афанасьев, в состав оперативной группы также входят специалисты МЧС, службы спасения и природоохранного предприятия по ликвидации разлива нефти с необходимым спецоборудованием.

Им предстоит оценить, как соблюдалось законодательство об охране окружающей среды и обеспечении безопасности объектов электроэнергетики, а также законность действий либо бездействия должностных лиц. В отношении «Сахаэнерго», которому принадлежат нефтеемкости, началось административное расследование.

Топливо вытекло из поврежденной емкости дизельной электростанции. Как рассказал представитель экстренных служб республики, общий объем аварийного резервуара составляет 160 тонн.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что проводилась перекачка топлива из поврежденного хранилища в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн.

Позже «Сахаэнерго» завершил перекачку четырех тонн дизтоплива. МЧС должно было доставить сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.

В Минэнерго заявили, что ситуация не отразилась на электроснабжении потребителей.