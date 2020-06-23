В Благовещенске сняли фильм о войне (видео)

В Благовещенске коллектив военно-патриотического мотоклуба «МотоПатриот» снял шестиминутный фильм о войне «Чтобы завтра не было войны». Результат работы, проведенной на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства представили в День памяти и скорби, 22 июня.

«В этой короткометражке показана трагедия войны: гибель людей и гибель мира. Своей работой мы хотим показать, что война – это страшно, об этом нельзя забывать», – говорит президент клуба «МотоПатриот» Василий Семёнов.

С первых минут зрителя шокируют – погибает ребенок.

«В фильме снялись трое моих детей – старший сын исполнил роль солдата, дочь сыграла снайпера, а младшая дочурка исполнила роль девочки, прибившейся к солдатам и напоминавшей им о доме, семье и мирной жизни… Вы знаете, это невозможно страшно – видеть, как убивают твоих детей, даже когда знаешь, что это съемка», – признается Василий Вадимович.

Картину «Чтобы завтра не было войны» планируют использовать при проведении уроков патриотического воспитания в школах, ее покажут в библиотеках и других учреждениях культуры и образования. Фильм можно посмотреть в Youtube на канале клуба «МотоПатриот», а также в соцсетях.

Тем временем Амурская областная общественная организация «МотоПатриот» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Готовятся съемки нового короткометражного фильма «Суровый урок». Его снимают при поддержке муниципального гранта в сфере культуры и искусства Благовещенска, администрации Благовещенска, отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области и управления Росгвардии по Амурской области, сообщает пресс-служба мэрии.