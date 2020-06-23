На восстановление путепровода в Свободном направят полмиллиарда

500 миллионов рублей выделят Амурской области на продолжение реконструкции аварийного путепровода в Свободном. Решение о финансировании опережающего строительства было озвучено на заседании кабинета министров.

По информации главы Минвостокразвития Александра Козлова, такие вопросы как строительство моста через реку Зея в Благовещенске Амурской области или ремонт мостовых переходов требуют скорейшего решения, а потому стали в свое время предметом совместных с региональными властями обращений Минвостокразвития к президенту России.

«Переоценить принятое решение невозможно, – отметил Александр Козлов. – Все мы знаем, насколько важны для Дальнего Востока дороги, мосты. И не секрет, что особенно остро эти проблемы стоят в глубинке. Как мы видим, деньги будут выделены не только на объекты в областных или краевых центрах, но и на периферии, что позволит повысить безопасность движения и транспортную доступность удаленных населенных пунктов. Решение вопросов развития и поддержания в должном состоянии инфраструктуры – залог развития макрорегиона в целом».

Вопрос выделения дополнительных средств на развитие дорожного хозяйства Правительство России обсудило 18 июня. Деньги, как сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин, будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов.

Представленный на заседании проект предусматривает предоставление 43, 844 миллиардов рублей 46 регионам России, среди которых семь дальневосточных.

Автомобильный мост в Свободном обрушился 9 октября 2018 года. Губернатор Василий Орлов сообщал, что путепровод обещают построить к концу 2021 года.