Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:41 1

На восстановление путепровода в Свободном направят полмиллиарда

На восстановление путепровода в Свободном направят полмиллиарда

500 миллионов рублей выделят Амурской области на продолжение реконструкции аварийного путепровода в Свободном. Решение о финансировании опережающего строительства было озвучено на заседании кабинета министров.

По информации главы Минвостокразвития Александра Козлова, такие вопросы как строительство моста через реку Зея в Благовещенске Амурской области или ремонт мостовых переходов требуют скорейшего решения, а потому стали в свое время предметом совместных с региональными властями обращений Минвостокразвития к президенту России.

«Переоценить принятое решение невозможно, – отметил Александр Козлов. – Все мы знаем, насколько важны для Дальнего Востока дороги, мосты. И не секрет, что особенно остро эти проблемы стоят в глубинке. Как мы видим, деньги будут выделены не только на объекты в областных или краевых центрах, но и на периферии, что позволит повысить безопасность движения и транспортную доступность удаленных населенных пунктов. Решение вопросов развития и поддержания в должном состоянии инфраструктуры – залог развития макрорегиона в целом».

Вопрос выделения дополнительных средств на развитие дорожного хозяйства Правительство России обсудило 18 июня. Деньги, как сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин, будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов.

Представленный на заседании проект предусматривает предоставление 43, 844 миллиардов рублей 46 регионам России, среди которых семь дальневосточных.

Автомобильный мост в Свободном обрушился 9 октября 2018 года. Губернатор Василий Орлов сообщал, что путепровод обещают построить к концу 2021 года.

Просмотров всего: 555

#дороги #Свободный #строительство #финансы

распечатать


Общество 1

Студенческая стройка стартовала на космодроме Восточный в условиях пандемии

Происшествия

Иномарка сбила двух подростков в Свободном (фото)
Общество 13

На детской площадке возле набережной в Благовещенске появился туалет (фото)
Общество 1

В Циолковском создадут сквер для влюбленных
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    ...предусматривает предоставление 43 844 миллиардов рублей 46 регионам...

    Почти 44 триллиона рублей?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь