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сегодня, 12:26 4

В Приамурье стало почти в два раза больше безработных

В Приамурье стало почти в два раза больше безработных

Начиная с марта 2020 года в Приамурье значительно выросло число безработных. На сегодня этот статус официально имеют 15 521 человек. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

По официальным данным, буквально до марта в регионе было около 8,5 тысяч безработных. Затем произошел резкий рост.

«Почему у нас такой значительный рост численности безработных? Здесь два основных фактора. В течение весенних месяцев несколько раз менялся размер пособия по безработице. Если в начале года минимальный размер составлял 1 500 рублей и максимальный 8 500 рублей, то первое изменение – увеличение максимального размера до 12 тысяч 130 рублей, далее принимается еще одно постановление – гражданам, уволенным после 1 марта, независимо от стажа и периодов работы в апреле-июне это пособие также выплачивается в максимальном размере 12 130. Следующее новшество – для тех граждан, кто уволен после 1 марта и обратился в службу занятости – на несовершеннолетних детей делается доплата на апрель-июнь в размере 3 000 рублей на ребенка. Это первая причина, по которой выросла численность безработных. Вторая причина – упрощенный порядок постановки на учет», – пояснила Елена Дуленова.

С 13 июня изменился также минимальный размер пособия – с 1 500 до 4 500 рублей. Для всех безработных граждан предусмотрена доплата 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, добавила Елена Анатольевна.

При этом в регионе остаются свободными более 43 тысяч рабочих мест. 80 % из них – в строительной сфере. Больше половины вакансий находится в Свободном. Подробнее смотрите в программе.

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#жизнь #закон #работа

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Странная чиновница, однако.

    Я всегда думал, что рост безработицы происходит в результате экономического кризиса, сокращении предприятий и рабочих мест...

    А оказывается, что рост идёт из-за роста размера пособия и упрощённой регистрации. )))

  • Вета007

    Вета007
    3 часа назад

    Зачем вы обманываете? Муж звонил в центр занятости, там сказали как было пособие 1500 так и осталось. "И нам все равно что вам там по телевизору сказали, приказа не было". Зачем же вы врете? Неужели не знаете как там дела обстоят? Не верю. Значит вы соучастники в обмане народа.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Сейчас позвонила, теперь говорят "возможно", "подавайте документы разберемся"))) ишь как переобулись, ну посмотрим что заплатят, потому что прошлый раз звонили уже после 13 июня и вроде постановление действовало, но о нем никто не знал))) а теперь смотрите-ка, узнали...

  • Нур

    Нур
    58 минут назад

    Подходит рабочий к бригадиру - Слышь, бригадир у меня лопата сломалась - Ну иди на бетономешалку обопрись

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