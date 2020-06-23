В Приамурье стало почти в два раза больше безработных

Начиная с марта 2020 года в Приамурье значительно выросло число безработных. На сегодня этот статус официально имеют 15 521 человек. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

По официальным данным, буквально до марта в регионе было около 8,5 тысяч безработных. Затем произошел резкий рост.

«Почему у нас такой значительный рост численности безработных? Здесь два основных фактора. В течение весенних месяцев несколько раз менялся размер пособия по безработице. Если в начале года минимальный размер составлял 1 500 рублей и максимальный 8 500 рублей, то первое изменение – увеличение максимального размера до 12 тысяч 130 рублей, далее принимается еще одно постановление – гражданам, уволенным после 1 марта, независимо от стажа и периодов работы в апреле-июне это пособие также выплачивается в максимальном размере 12 130. Следующее новшество – для тех граждан, кто уволен после 1 марта и обратился в службу занятости – на несовершеннолетних детей делается доплата на апрель-июнь в размере 3 000 рублей на ребенка. Это первая причина, по которой выросла численность безработных. Вторая причина – упрощенный порядок постановки на учет», – пояснила Елена Дуленова.

С 13 июня изменился также минимальный размер пособия – с 1 500 до 4 500 рублей. Для всех безработных граждан предусмотрена доплата 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, добавила Елена Анатольевна.

При этом в регионе остаются свободными более 43 тысяч рабочих мест. 80 % из них – в строительной сфере. Больше половины вакансий находится в Свободном. Подробнее смотрите в программе.