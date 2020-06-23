Благовещенская Дума назначила дополнительные выборы депутатов

13 сентября жителям двух районов Благовещенска предстоит выбрать новых депутатов городской Думы седьмого созыва. Голосование пройдет на одномандатных округах №14 (район ДВОКУ) и № 7 (центральный район города).

В городской Думе Благовещенска в 2020 году освободилось два места. 24 января умер Юрий Кузнецов, избранный по округу № 14. В июне представительный орган власти областного центра покинул Сергей Щербаков, избранный по седьмому округу. Бывший депутат сложил мандат, потому что устроился на несовместимую с депутатским статусом должность – заместитель мэра Свободного.

Дату дополнительных выборов 23 июня утвердили на внеочередном заседании Благовещенской городской Думы. Новых депутатов благовещенцы будут выбирать в единый день голосования 13 сентября.

Как журналисту Амур.инфо сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Чапаев, информацию о назначенных выборах официально опубликуют в газете «Благовещенск» 26 июня. На следующий день кандидаты на вакантные депутатские места могут начать процедуру выдвижения.

Кроме Благовещенска, 13 сентября состоятся еще одни дополнительные выборы депутата Законодательного собрания. Здесь мандат освободился после смерти Татьяны Фарафонтовой в мае 2020 года. Выборы пройдут на округе № 14 «Свободненский объединенный». В голосовании примут участие жители части Свободного, Свободненского и Серышевского районов, а также Циолковского.