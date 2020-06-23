На детской площадке возле набережной в Благовещенске появился туалет (фото)

Фото: администрация Благовещенска

На набережной Амура между улицами Пионерская и Шевченко в Благовещенске завершился первый этап по благоустройству детской площадки. Так, там появились новые тротуарные дорожки, газоны, начал работать модульный туалет.

В сентябре прошлого года на набережной состоялось общегородское собрание, тогда было сформировано около 130 предложений благовещенцев. В топ пожеланий вошли новые игровые комплексы, озеленение территории и туалет.

Тогда первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев поручил ответственным структурным подразделениям учесть высказанные предложения горожан при дальнейшем благоустройстве общественной территории.

В рамках первого этапа работ, который прошел в июне, специалисты уложили новые тротуарные дорожки общей площадью более тысячи квадратных метров. Около 25 молодых деревьев сакуры, которые попадали в зону устройства тротуаров, пересадили на соседний участок. На новые места переселили и «тигра» со «слоном». Также на территории детской площадки появились газоны. Подрядчик произвел разработку грунта, уложил геосетку и засеял участки газонной травой, которая уже взошла. Кроме этого, на общественной территории начал работать платный модульный туалет.

Появились на площадке и 4 зоны с песком. «В настоящее время начинаются работы в рамках второго этапа. На участках с песком будут установлены 13 игровых конструкций. В их числе «экскаватор», «додекаэдр», также появятся качели. Часть работ по второму этапу завершат к середине июля, часть – к августу», – рассказал начальник производственного отдела по капитальному ремонту МУ «ГУКС» Виталий Бутузов.

В рамках третьего этапа будут установлены четыре игровых комплекса, выполненные из дерева. Ребятам младшего школьного возраста понравится «Лесной лагерь». Он будет состоять из 8 строений, расположенных над уровнем земли на расстоянии от 1,8 метра до 6 метров. Строения будут соединены между собой канатными переходами.

Комплекс «Многоугольник» будет с винтовой лестницей внутри и горкой. Еще один комплекс будет выполнен в виде ракеты с тремя качелями, стеной для лазания и горкой.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, все четыре комплекса будут иметь технические паспорта и сертификаты соответствия согласно ГОСТам. На них из городского и областного бюджетов выделено больше 11 миллионов рублей.

Как ранее писало Амур.инфо, детский игровой городок на новом участке городской набережной появился в октябре 2017 года благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды», войдя в которую Благовещенск получил финансовую помощь в размере 139 миллионов рублей. Около половины этой суммы на основании мнения горожан как раз и было направлено на благоустройство общественной территории на набережной.

Теперь на существующей детской площадке периодически проводят работы по ее улучшению. В частности, переделывали детский игровой комплекс посередине площадки. После того как оттуда вывалился двухлетний ребенок, там сделали ограждение. А после того как на так называемой паутинке благовещенцы разглядели опасный дефект, ее и вовсе убрали с площадки.

В начале текущего года руководитель Центра развития территорий Петр Стрелец в программе «Простые вопросы» рассказал, что площадка не подходит для детского отдыха, а резиновое покрытие на нем токсично. Однако покрытие нельзя заменить до конца 2022 года, так как не закончен гарантийный срок обслуживания этой площадки. Но добавлять новые объекты можно, например, туалет и комнату матери и ребенка.

В 2018 году в Благовещенске побывал известный блогер Илья Варламов. Он серьезно раскритиковал детскую площадку на набережной и даже назвал ее одной из худших в мире.

В сентябре 2019 года состоялось публичное обсуждение, на котором благовещенские родители высказались по поводу дальнейшего развития площадки. Самыми популярными предложениями стали: установка туалета, теневых навесов, дополнительных перекладин на опасные участки и озеленение. При благоустройстве игрового городка предложения горожан обещали учесть.