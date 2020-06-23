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В Циолковском создадут сквер для влюбленных

В Циолковском создадут сквер для влюбленных
Фото: amurobl.ru

В Циолковском сразу несколько площадок будут благоустроены на средства, выделенные из разных источников. В следующем году 45 миллионов рублей будут использованы на создание современного парка, а в эти дни в городе идут работы по созданию детской площадки на улице Победы.

В одном из дворов на улице Победы демонтировали старое оборудование и готовят территорию для установки нового. В игровой зоне маленькие жители космограда смогут кататься на качелях, горках и каруселях. Для старших детей установят спортинвентарь. Оборудование для детской площадки приобрели на 4 миллиона рублей, выделенных Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева.

Свой вклад в благоустройство территории детской площадки внесут власти Циолковского. На 4,2 миллиона рублей они облагородят игровую зону: установят скамейки, урны и сделают освещение.

Это не единственная детская площадка в космическом городе. В прошлом году место для детского отдыха открылось в микрорайоне «Звёздный».

В Циолковском также благоустраиваются общественные территории. В этом году благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в космограде обновят аллею возле культурно-досугового центра «Восток», потратив более 3 миллионов рублей.

В прошлом году в космограде облагородили сквер на 3,6 миллионов рублей. В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Циолковский на месте старой клумбы появился новый фонтан и комфортная зона отдыха для горожан с лавочками, фонарями и урнами.

В следующем году в Циолковском облагородят парк. Космический город выиграл на эти цели 45 миллионов рублей из федерального бюджета, победив во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству. Новый парк культуры и отдыха будет поделен на несколько зон. Для развлечения оборудуют сцену, возле которой установят скамейки, навес и сухой фонтан в центральной части разместят зону семьи и детства с тематическим площадками с кинетическими и световыми арт-объектами; также в парке создадут сквер для влюбленных, зону для пикников – на деревья подвесят гамаки, скейт-парк и многое другое. На реализацию этих планов город получит 45 миллионов рублей федеральных средств, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#ЖКХ #финансы

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