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сегодня, 11:08 6

Кабмин одобрил выделение более 4,5 миллиарда на строительство моста через Зею

Кабмин одобрил выделение более 4,5 миллиарда на строительство моста через Зею

Правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 2020 году дополнительно почти 44 миллиардов рублей на развитие дорожного хозяйства субъектам РФ среди которых семь регионов Дальнего Востока. Средства, в том числе, будут направлены на начало строительства моста через реку Зея в Благовещенске.

Кабинет министров на заседании рассмотрел вопрос выделения дополнительных средств на развитие дорожного хозяйства. Деньги, как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов.

Согласно одобренному кабмином документу, Амурской области планируется выделить 4,6 миллиарда рублей на начало строительства моста через реку Зея в городе Благовещенске, информирует пресс-служба Минвосткоразвития.

Как сообщало Амур.инфо, на левом берегу Зеи уже начались работы по очистке территории под строительство нового автомобильного моста. Строительная организация «УСК "Мост"» разместила там сотрудников и технику. Вместо 36 месяцев возвести конструкцию планируют за 30 месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение сдвинуть сроки начала финансирования строительства моста через Зею с 2021 года на 2020 год.

Проект нового мостового перехода через Зею идентичен мостовому переходу через Амур в 500 метрах протяженности, только в 2 раза длиннее вместе с подъездными путями. Компания построит его по той же технологии.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется провести ремонт улицы Горького и рассмотреть возможность увеличения ее пропускной способности.

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#российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Ещё бы они не поддержали решение папы

  • Демидыч

    Демидыч
    27 минут назад

    как ты ласково называешь свою медоносную пчелу

  • Tуман

    Tуман
    21 минута назад

    Зато я колёса на свой автомобиль сам покупаю, а не клянчу шины на мотоцикл Урал

  • Демидыч

    Демидыч
    19 минут назад

    неужели за комменты так дорого платят?

  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    По разному, в мае премию выплатили по итогам работы за 2019 год чуть больше 500 тысяч рублей, это не считая ежемесячных выплат, которые колеблются от 80 тысяч до 150 тысяч

  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    Мне хватает на хлебушек

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