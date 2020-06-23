Кабмин одобрил выделение более 4,5 миллиарда на строительство моста через Зею

Правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 2020 году дополнительно почти 44 миллиардов рублей на развитие дорожного хозяйства субъектам РФ среди которых семь регионов Дальнего Востока. Средства, в том числе, будут направлены на начало строительства моста через реку Зея в Благовещенске.

Кабинет министров на заседании рассмотрел вопрос выделения дополнительных средств на развитие дорожного хозяйства. Деньги, как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов.

Согласно одобренному кабмином документу, Амурской области планируется выделить 4,6 миллиарда рублей на начало строительства моста через реку Зея в городе Благовещенске, информирует пресс-служба Минвосткоразвития.

Как сообщало Амур.инфо, на левом берегу Зеи уже начались работы по очистке территории под строительство нового автомобильного моста. Строительная организация «УСК "Мост"» разместила там сотрудников и технику. Вместо 36 месяцев возвести конструкцию планируют за 30 месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение сдвинуть сроки начала финансирования строительства моста через Зею с 2021 года на 2020 год.

Проект нового мостового перехода через Зею идентичен мостовому переходу через Амур в 500 метрах протяженности, только в 2 раза длиннее вместе с подъездными путями. Компания построит его по той же технологии.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется провести ремонт улицы Горького и рассмотреть возможность увеличения ее пропускной способности.