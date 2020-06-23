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сегодня, 10:30 0

В амурских ссузах увеличилось количество бюджетных мест

В амурских ссузах увеличилось количество бюджетных мест
Фото: Амур.инфо

В амурских колледжах стартовала приемная кампания. Прием документов на поступление в ссузы продлится до 25 августа. Абитуриентом сейчас можно стать только в дистанционном формате.

В 2020 году поступить в колледжи области на бюджетной основе смогут 3 817 выпускников. По сравнению с 2019 годом количество бесплатных мест увеличилось на 68.

Абитуриентов ждут около сотни специальностей и профессий. Новая специальность – «Почтовая связь». По запросу работодателей – компании «Почта России» – она откроется в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства, сообщили в правительстве Амурской области.

Из-за ситуации с коронавирусом документы в колледжах, как и в вузах, принимают только по интернету. Начальник отдела профессионального образования и науки регионального Минобрнауки Михаил Захаров в Инстаграме ведомства провел мастер-класс по удаленной подаче документов на поступление.

Информация о правилах приема, телефонах приемных комиссий, специальностях и бюджетных местах представлена на официальных сайтах образовательных организаций.

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#образование #ссузы

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