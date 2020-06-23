Амурских медиков наградили орденами Пирогова за борьбу с коронавирусной инфекцией

Девять амурчан удостоены новой награды - орденом Пирогова. Еще 18 медиков были особо отмечены президентом Владимиром Путиным.

Указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга подписаны президентом Российской Федерации 21 июня. Согласно документам работники российских медицинских и научных учреждений удостоенных орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. В их числе и амурчане, девять человек удостоены орденом Пирогова.

Также глава государства подписал распоряжение о поощрении за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Почетными грамотами президента РФ награждены восемь амурчан, ещё десяти медицинским работникам объявлена благодарность президента страны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены указом президента 19 июня 2020 года в были вручены ко Дню медика.

Награды будут вручать российским и иностранным медикам, а также добровольцам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения и лекарств, за вклад в организацию медпомощи и спасение жизней пациентов.

Медаль Луки Крымского названа в честь русского и советского хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, а также религиозного деятеля.

Вручается врачам, среднему и младшему медперсоналу за вклад в оказание медпомощи, укрепление общественного здоровья, обеспечение населения качественными лекарствами. Также эту награду будут давать за изготовление инновационных медикаментов, подготовку медицинских кадров, научную деятельность. Медаль могут присвоить, в том числе, иностранным гражданам.

На медали изображен портрет Луки Крымского. На ее оборотной стороне — оливковые ветви и «чаша Гиппократа», обвитая змеей, а также надпись: «За верность долгу и силу духа».

Орден Пирогова назван в честь русского врача и ученого, основоположника военно-полевой хирургии, создателя русской школы анестезии.

Эта награда вручается за оказание медпомощи в условиях, сопряженных с риском для жизни — во время эпидемий, военных действий и других чрезвычайных ситуаций. Также орден будут присваивать за особые заслуги в медицинских науках, разработку и испытание новых медикаментов и методов лечения. Кроме того, награду будут давать за развитие волонтерства. Орден может быть вручен иностранцам. Возможно посмертное награждение.

На лицевой стороне ордена изображен портрет Николая Пирогова, на оборотной — надпись: «Милосердие, долг, самоотверженность». В большинстве случаев орден будет вручаться тем, у кого уже есть другие государственные российские награды, сообщается на kremlin.ru.