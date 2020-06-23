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В Амурской области выросло количество смертей от COVID-19

В Амурской области выросло количество смертей от COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области увеличилось число смертей от новой коронавирусной инфекции. На 23 июня в регионе зарегистрировано 8 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает областное правительство.

С нарастающим итогом в области выявлено 1 399 случаев заболевания, 454 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (561 человек), Благовещенского района (35 человек), Белогорска (40 человек), Тынды (101 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (42 человека), Свободного (349 человек), Шимановска (49 человек), Шимановского района (10 человек), Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (18 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (15 человек), Константиновского района (4 человека), Сковородинского района (30 человек), Тындинского района (10 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (31 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (19 человек), Архаринского района (2 человека).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 575 человек (в Благовещенске – 1148, в Свободном – 567), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Проведено 90 508 исследований, в том числе за последние сутки – 1 369. На изоляции по месту жительства находится 2 562 человек, в изоляторах – 13, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 1,3 (в Благовещенске – 1,8, в Благовещенском районе – 2,5, в Тынде – 2,9, в Ивановском районе – 6). Показатель тестирования – 250,5 на 100 тысяч населения.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    Что за дозированная информация? У вас нет данных о возрасте и месте проживания? А потом удивляетесь, что население расслабилось.

  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    Фотография полешивого в скафандре - зачетная! Тонкий троллиг)))) и кстати, мы разве не вышли на плато !?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Раньше такие новости в рубрике #короновирус писали, а тут вдруг в происшествия.

  • Рукопожатный

    Рукопожатный
    1 час назад

    либераха Хандер и здесь нагадила)

  • XANDER

    XANDER
    20 минут назад

    интересно, рукопожатный знает что такое "либераха" и сможет ли объяснить что плохого в либерализме? Очень интересно... как я понимаю выводки подобные ему отнесли слово либерал к ругательному слову в рашке?).. сможет ли он или ему подобные дать пояснение?)

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