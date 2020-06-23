В Амурской области выросло количество смертей от COVID-19

В Амурской области увеличилось число смертей от новой коронавирусной инфекции. На 23 июня в регионе зарегистрировано 8 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает областное правительство.

С нарастающим итогом в области выявлено 1 399 случаев заболевания, 454 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (561 человек), Благовещенского района (35 человек), Белогорска (40 человек), Тынды (101 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (42 человека), Свободного (349 человек), Шимановска (49 человек), Шимановского района (10 человек), Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (18 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (15 человек), Константиновского района (4 человека), Сковородинского района (30 человек), Тындинского района (10 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (31 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (19 человек), Архаринского района (2 человека).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 575 человек (в Благовещенске – 1148, в Свободном – 567), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Проведено 90 508 исследований, в том числе за последние сутки – 1 369. На изоляции по месту жительства находится 2 562 человек, в изоляторах – 13, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 1,3 (в Благовещенске – 1,8, в Благовещенском районе – 2,5, в Тынде – 2,9, в Ивановском районе – 6). Показатель тестирования – 250,5 на 100 тысяч населения.