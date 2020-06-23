Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу. Рост составил 13,5 % против 5 % и 10 % соответственно.

Консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) опубликовала исследование Global Wealth, посвященное динамике частных состояний в мире. В 2018–2019 годах во всем мире совокупный объем частных состояний вырос на 9,6 %, а с 1999 по 2019 год — на 5,3 %, до 226 триллионов долларов. В России за последние 20 лет объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, с 0,1 триллиона до 1,6 триллиона долларов, показав максимальный рост в период с 1999 по 2014 год, в среднем 14 % в год.

Доклад BCG под названием Global Wealth основан на исследованиях, проведенных в 97 странах мира, и прослеживает рост частных состояний в мире за последние 20 лет, а также дает прогноз на будущее после пандемии COVID-19.

В глобальных масштабах объем личных финансовых состояний почти утроился за последние 20 лет, увеличившись за период с 1999 по 2019 год с 80 триллионов до 226 триллионов долларов.

В России же, по данным BCG, за последние 20 лет объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, показав максимальный рост в период с 1999 по 2014 год, в среднем 14 % в год.

При этом сегмент самых состоятельных Россиян с состоянием более 100 миллионов долларов аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5 % против 5 % и 10 % соответственно.

BCG отмечает, что сегмент самых состоятельных россиян с состоянием более 100 миллионов долларов и сегмент обладателей самых скромных состояний до 250 тысяч долларов — самые крупные в России, 40 % и 39 % соответственно в 2019 году.

Темпы роста последнего сегмента в период 2019–2024 годов стали самыми низкими среди всех шести сегментов, и его доля, по прогнозам, уменьшится до 38 %. При этом ожидается, что сегмент россиян с состояниями от 0,25 до 1 миллиона долларов будет расти самыми быстрыми темпами — на 5,2 % в год, сообщает «Коммерсант».