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сегодня, 08:19 15

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Россия опередила весь мир по росту личных богатств
Фото: rg.ru

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу. Рост составил 13,5 % против 5 % и 10 % соответственно.

Консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) опубликовала исследование Global Wealth, посвященное динамике частных состояний в мире. В 2018–2019 годах во всем мире совокупный объем частных состояний вырос на 9,6 %, а с 1999 по 2019 год — на 5,3 %, до 226 триллионов долларов. В России за последние 20 лет объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, с 0,1 триллиона до 1,6 триллиона долларов, показав максимальный рост в период с 1999 по 2014 год, в среднем 14 % в год.

Доклад BCG под названием Global Wealth основан на исследованиях, проведенных в 97 странах мира, и прослеживает рост частных состояний в мире за последние 20 лет, а также дает прогноз на будущее после пандемии COVID-19.

В глобальных масштабах объем личных финансовых состояний почти утроился за последние 20 лет, увеличившись за период с 1999 по 2019 год с 80 триллионов до 226 триллионов долларов.

В России же, по данным BCG, за последние 20 лет объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, показав максимальный рост в период с 1999 по 2014 год, в среднем 14 % в год.

При этом сегмент самых состоятельных Россиян с состоянием более 100 миллионов долларов аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5 % против 5 % и 10 % соответственно.

BCG отмечает, что сегмент самых состоятельных россиян с состоянием более 100 миллионов долларов и сегмент обладателей самых скромных состояний до 250 тысяч долларов — самые крупные в России, 40 % и 39 % соответственно в 2019 году.

Темпы роста последнего сегмента в период 2019–2024 годов стали самыми низкими среди всех шести сегментов, и его доля, по прогнозам, уменьшится до 38 %. При этом ожидается, что сегмент россиян с состояниями от 0,25 до 1 миллиона долларов будет расти самыми быстрыми темпами — на 5,2 % в год, сообщает «Коммерсант».

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#финансы

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Комментарии
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  • семёнов

    семёнов
    3 часа назад

    "BCG отмечает, что сегмент самых состоятельных россиян с состоянием более 100 миллионов долларов и сегмент обладателей самых скромных состояний до 250 тысяч долларов — самые крупные в России, 40 % и 39 % соответственно в 2019 году." Как же меня порадовали эти скромные состояния в 250 тысч баксов. Как говорил товарищ Тёркин "я согласен на медаль" в смысле ну хотя бы пару миллионов в рублях.

  • Ариадна

    Ариадна
    3 часа назад

    И кто бы сомневался? ((

  • Леди С

    Леди С
    3 часа назад

    И для чего людям эта информация?

    Чтобы еще раз убедиться, что у нас воруют и присваивают богатства страны в разы больше и быстрее, чем во всем мире???

    В то время как обычные люди разоряются или живут от зарплаты до зарплаты...

  • Мукомол

    Мукомол
    2 часа назад

    Леди С

    И для чего людям эта информация? Чтобы еще раз убедиться, что у нас воруют и присваивают богатства страны в разы больше и быстрее, чем во всем мире??? В то время как обычные люди разоряются или живут от зарплаты до зарплаты...



    Чтоб стало понятно, загнется Россия без батюшки царя. Обнулять надо его срочно

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Тим Талер, или Проданный смех ::

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    воровская единороссовская власть

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    *лядь ***********

  • Илья1380

    Илья1380
    2 часа назад

    "Капитализм, счастье, зашибись"© Богатые становятся богаче, бедные - беднее. Всё по плану

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Зато свобода!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Капитализм с нечеловеческим лицом.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Да уж... Есть чем гордиться называется... Нищий народ, супербогатые олигархи... Здорово однако.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Вета007

    Да уж... Есть чем гордиться называется... Нищий народ, супербогатые олигархи... Здорово однако.



    Ну хоть у кого-то мечты сбываются. Порадуемся за них.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    59 минут назад

    Просто они удачники и умеют работать так, что за каждый шаг им нужно платить 1 миллион и даже больше. А все остальные неудачники и нытики, работают из рук вон плохо и должны даже доплачивать за то, что им дают возможность попрактиковаться в работе. Боже храни этих владеющих сакральными знаниями и умениями, ниспошли на их пути еще многие миллионы, аллилуя!

  • Демидыч

    Демидыч
    58 минут назад

    деньги у этих удачников за счёт грабежа народа

  • известный

    известный
    37 минут назад

    Путинскую ОПГ можно поздравить с их удачным богатством за счет своего народа. Голосуйте и будте любимы.

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