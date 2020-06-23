Выбор читателей за 22 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 22 июня.

В Благовещенске участок улицы Калинина в районе пересечения с Пролетарской оказался под водой в результате дождя. Вода, как рассказал один из местных жителей, не уходит уже около суток.

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые, их исследование перепечатано на портале MedRxiv. О том, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, говорила ранее и глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.

В Амурской области погода пока не налаживается. С прохождением активной фронтальной системы южного циклона, 24 и 25 июня на юге региона ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.

На 22 июня в Амурской области зарегистрировано 59 новых заболевших COVID-19. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе – 1 399.