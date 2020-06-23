Выбор читателей за 22 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 22 июня.
В Благовещенске дождь затопил участок улицы Калинина после укладки асфальта
В Благовещенске участок улицы Калинина в районе пересечения с Пролетарской оказался под водой в результате дождя. Вода, как рассказал один из местных жителей, не уходит уже около суток.
Ученые нашли связь между группой крови и смертностью от COVID-19
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые, их исследование перепечатано на портале MedRxiv. О том, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, говорила ранее и глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.
В середине недели в Амурской области ожидаются сильные дожди
В Амурской области погода пока не налаживается. С прохождением активной фронтальной системы южного циклона, 24 и 25 июня на юге региона ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.
В Приамурье зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19
На 22 июня в Амурской области зарегистрировано 59 новых заболевших COVID-19. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе – 1 399.
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