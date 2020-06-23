Гороскоп 23 июня: Девам необходимо сосредоточиться на деле, Тельцов ждут интересные знакомства

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день, особенно для женщин-Овнов. В вашей жизни намечается выход на иной уровень развития. Вероятно, новый знакомый окажет значительное влияние на ваше мировоззрение. Не исключено возникновение серьезных, длительных отношений. Мужчинам-Овнам следует проявить решительность в достижении цели. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой.

Телец. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в любовные. Вероятно, ваша активность и деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности. День обещает успех в делах, творчестве и любви, поддержку вышестоящих лиц и провидения.

Близнецы. Не исключено, что в течение дня мысли Близнецов будут поглощены решением некой задачи, обратитесь за советом к знающим людям. Звезды сказали, что сегодня день развлечений. Если Вы не согласны, можете поработать – начальник будет в восторге, да и коллеги обрадуются.

Рак. Сегодня Ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, что не позволит проявить деловые способности и организаторские таланты достаточно широко. Не пытайтесь сейчас достичь новых рубежей,не ставьте глобальных задач. Звезды не рекомендуют также пока менять место работы или искать дополнительный заработок в иных сферах деятельности – вероятны обман или несбывшиеся надежды. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей.

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Лев. День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что многие Львы возобновят дружбу с теми, с кем отношения долгое время не ладились. Представители этого знака будут удачливы в профессиональной сфере. Многим будет льстить похвала, поощрение.

Дева. Вам сейчас важно сосредоточиться на деле, в которое Вы вложили или вкладываете много сил! Не слушайте людей, которые сомневаются в Вашем успехе. Благоприятный день. В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка.

Весы. Сегодня Вас ждет светлый и веселый день. Но на первом месте скучная работа по дому – постарайтесь организовать уборку и подключите к процессу всех родственников. Возможно, что неоправданно усилится ваше самомнение, появятся импульсивность, чрезмерная склонность к риску, под влиянием которых Вы можете совершить опрометчивый поступок или принять неверное решение. Поэтому решение финансовых вопросов и заключение договоров лучше перенести на начало следующей недели.

Скорпион. День связан с иллюзиями, самообманом. Регрессивное движение Меркурия указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно новое кратковременное увлечение.

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Стрелец. Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо – не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего членов семьи. Возможно, вечером Вы почувствуете нарастающее беспокойство.

Козерог. Напряженный день. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всех делах. Не полагайтесь на интуицию, внимательно прислушайтесь к мнению близких людей, которым Вы доверяете. День неблагоприятен для продвижений в карьере, любовных приключений, семейных отношений. Вечер проведите дома в кругу семьи.

Водолей. Звезды рекомендуют Вам даже в момент самых горячих споров не переходить за рамки приличия, иначе высказанное может серьезно Вас рассорить. Критический день. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Воздержитесь от ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делу и вызовет множество ненужных проблем.

Рыбы. День благоприятен для проявления милосердия, прощения, покаяния. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места. Неблагоприятный день для окончательного решения спорных вопросов и принятия важных решений. Вы можете оказаться не в лучшей форме. Не нервничайте по пустякам. Ведите себя сегодня достаточно сдержанно. Встреча с давним другом или подругой может скрасить Ваше существование, напомнив о самых счастливых днях жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев