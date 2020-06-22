В Благовещенске в «шадринском сквере» заложили капсулу в основание Албазинского храма

В Благовещенске Амурской области 21 июня состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание храма Албазинской иконы Божией Матери. Он разместится в сквере, где больше 100 лет назад находился знаменитый на весь Дальний Восток Шадринский собор.

Владыка Лукиан выразил надежду на то, что минуя все трудности и обстоятельства, строительство храма завершится уже в этом году.



«Долго на этом месте молились и просили Бога, чтобы здесь был храм. Пока мы не имеем достаточно средств, чтобы восстановить Троицкий собор, его историческое место расположения и сейчас остается свободным. Мы построим небольшой храм в честь Албазинской святыни и той истории, которая была на этом месте. Маленький храм будет делать большое и нужное дело для этого исторического места, на котором когда-то располагался Албазинский женский монастырь.

Здесь будет совершаться Божественная литургия. Наша задача по силам делать все возможное, чтобы возрождались наши святыни. Пусть то хорошее начало, которое совершается здесь, не замрет и не остынет», - обратился к пришедшим правящий архиерей.



Несмотря на дождливую погоду, при закладке капсулы присутствовали насельницы Среднебельского Албазинского монастыря и жители Благовещенска.

В основание храма была заложена капсула с мощами святого Димитрия Солунского. Память святого издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках.

Как указано на сайте Московского патриархата, «молитвами своего Небесного покровителя, святого воина Димитрия Солунского великий князь Димитрий одержал ряд блестящих военных побед, предопределивших дальнейшее возвышение России: отразил натиск на Москву литовских войск Ольгерда (1368, 1373), разгромил на реке Воже татарское войско Бегича (1378), сокрушил военную мощь всей Золотой Орды в битве на Куликовом поле (8 сентября 1380 г. в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы) между реками Доном и Непрядвой. Куликовская битва, за которую народ назвал Димитрия Донским, стала первым общерусским национальным подвигом, сплотившим вокруг Москвы духовные силы русского народа».

В мае известие о строительстве другого храма в сквере, где прежде располагался Шадринский собор, вызвало возмущение благовещенских краеведов. Состоялся общественный совет, на котором большинством голосов было принято решение согласовать строительство Албазинского храма.