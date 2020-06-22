Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость
сегодня, 21:53 2

В Благовещенске в «шадринском сквере» заложили капсулу в основание Албазинского храма

В Благовещенске в «шадринском сквере» заложили капсулу в основание Албазинского храма
Фото: @blag_eparhia

В Благовещенске Амурской области 21 июня состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание храма Албазинской иконы Божией Матери. Он разместится в сквере, где больше 100 лет назад находился знаменитый на весь Дальний Восток Шадринский собор.

Владыка Лукиан выразил надежду на то, что минуя все трудности и обстоятельства, строительство храма завершится уже в этом году.

«Долго на этом месте молились и просили Бога, чтобы здесь был храм. Пока мы не имеем достаточно средств, чтобы восстановить Троицкий собор, его историческое место расположения и сейчас остается свободным. Мы построим небольшой храм в честь Албазинской святыни и той истории, которая была на этом месте. Маленький храм будет делать большое и нужное дело для этого исторического места, на котором когда-то располагался Албазинский женский монастырь.

Здесь будет совершаться Божественная литургия. Наша задача по силам делать все возможное, чтобы возрождались наши святыни. Пусть то хорошее начало, которое совершается здесь, не замрет и не остынет», - обратился к пришедшим правящий архиерей.

Несмотря на дождливую погоду, при закладке капсулы присутствовали насельницы Среднебельского Албазинского монастыря и жители Благовещенска.

В основание храма была заложена капсула с мощами святого Димитрия Солунского. Память святого издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках.

Как указано на сайте Московского патриархата, «молитвами своего Небесного покровителя, святого воина Димитрия Солунского великий князь Димитрий одержал ряд блестящих военных побед, предопределивших дальнейшее возвышение России: отразил натиск на Москву литовских войск Ольгерда (1368, 1373), разгромил на реке Воже татарское войско Бегича (1378), сокрушил военную мощь всей Золотой Орды в битве на Куликовом поле (8 сентября 1380 г. в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы) между реками Доном и Непрядвой. Куликовская битва, за которую народ назвал Димитрия Донским, стала первым общерусским национальным подвигом, сплотившим вокруг Москвы духовные силы русского народа».

В мае известие о строительстве другого храма в сквере, где прежде располагался Шадринский собор, вызвало возмущение благовещенских краеведов. Состоялся общественный совет, на котором большинством голосов было принято решение согласовать строительство Албазинского храма.

Просмотров всего: 94

#религия

распечатать


Общество 6

Амурские православные приглашают в Егорьевку на праздничную литургию и крестный ход
Общество 13

На месте Шадринского собора должен быть сквер: редакция Амур.инфо подвела итоги голосования
Общество 9

В масках и с санитайзером: в Благовещенске отпраздновали день Святой Троицы (видео)
Общество 43

Шадринскому собору стоит поискать другое место, считает губернатор Приамурья
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Мавр1

    Мавр1
    1 час назад

    да там не капсулу надо было закладывать, там по всем срокам уже крест на куполе должны крепить.!!! Что за профанация с этим собором??? Либо строите, либо нет!! Зачем так "кота" тянуть за причинное место??

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    Ничему не учит история манагеров от ЗАО "РПЦ". (

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь