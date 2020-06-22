В Приамурье впервые за четверть века сверху посчитали даурских и японских журавлей

В Амурской области на Зейско-Буреинской равнине пересчитали численность японского и даурского журавля. Учет велся сверху. Выяснилось, что больше всего особей живет в Тамбовском районе.

Исследованиями были охвачены водно-болотные угодья Михайловского, Константиновского, Тамбовского, Благовещенского, Октябрьского, Ивановского, Белогорского, Серышевского, а также части Мазановского и Свободненского районов. Поиск гнезд и учет журавлей осуществлялся с квадрокоптера, рассказал эколог Антон Сасин.

«Всего на исследуемой территории выявлено 169 гнезд или гнездящихся пар даурских журавлей и только 2 случая обнаружения гнездящихся японских журавлей. Больше всего журавлей обнаружено в Тамбовском районе, - рассказал Антон Сасин. - Полевые работы заняли 18 полных дней, в ходе которых по Зейско-Буреинской равнине на автомобиле пройдено около 4 000 километров, осуществлено 274 вылета квадрокоптера с общим полетным временем около 70 часов и протяженностью авиамаршрутов 2 545 километров».





Это был первый подобный авиаучет журавлей в Амурской области с использованием дронов. Предыдущий учет проводился в 1996 году, журавлей тогда считали с вертолета.

Как сообщало ранее Амур.инфо, эколог заснял и аистов. Они стали гнездиться ближе в людям. По мнению Антона Сасина, климат стал более благоприятным для разведения рыбы, и численность птицы выросла, поэтому деревьев для гнездования аистам не хватает.