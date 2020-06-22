В Приамурье бронетанковому ремонтному заводу исполнилось 80 лет

В Приамурье своё 80-летие отпраздновал 560-й бронетанковый ремонтный завод. Недавно он вошел в список системообразующих предприятий, которые являются одними из крупнейших работодателей.

Официально завод начал свою историю в 1940 году как ремонтная часть в составе военно-воздушных сил 2-й отдельной Краснознаменной армии, сегодня предприятие выполняет капитальный ремонт многих видов бронетанковой техники разной степени сложности.



На территории свыше 40 гектаров в селе Возжаевка больше 270 специалистов осуществляют ремонт дизельных двигателей и товарных агрегатов, изготавливают технологическую оснастку и парковое оборудование для проведения различных видов ремонта в войсках. Кроме этого, на базе демилитаризованной военной техники здесь изготавливают машины для тушения лесных пожаров и тягачи.

С большим юбилеем сотрудников предприятия поздравила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.



«История завода свидетельствует не только о верности лучшим традициям, но и о готовности идти вперед, меняться и совершенствоваться, - подчеркнула Людмила Старкова. - Работники предприятия вносят значимый вклад в социально экономическое развитие области. Упорный труд, преданность делу и высокий профессионализм заслужено позволили заводу стать одним из ведущих предприятий региона. В основе этих успехов – результаты труда всего коллектива, чей инженерный талант и рабочая смекалка создают современную конкурентоспособную продукцию, развивающую промышленность Амурской области».

Днем основания 560-го бронетанкового ремонтного завода считается 22 июня 1940 года – в этот день приказом командования 2-й отдельной Краснознаменной армии стационарные ремонтные мастерские были выделены в самостоятельную часть.

В годы Великой Отечественной войны коллектив завода внес большой вклад в победу над фашистской Германией и империалистической Японией. Во время войны с Японией самолеты ремонтировали бригады прямо на фронтовых аэродромах. В послевоенные годы специалисты помогали ремонтировать самолеты и авиационные двигатели для Китайской Народной Республики.

С 1960 года на предприятии ежегодно ремонтировалось 70 самолетов и более 300 двигателей.

С 1971 года завод осваивает капитальный ремонт различных марок и модификаций бронетанковой техники. С того времени и по настоящий день через мастерские предприятия прошли почти 4000 единиц техники и порядка 7000 танковых двигателей.

С началом перестройки упор был сделан на переоснащение техники для нужд народного хозяйства, в том числе речных и морских судов, освоен выпуск запчастей для сельскохозяйственной техники.



Сегодня на территории предприятия расположены основной демонтажно-монтажный цех, участок по ремонту узлов и агрегатов, механообрабатывающее производство, участок по ремонту двигателей, компрессорная, складское хозяйство, инструментальный участок, административно-хозяйственный комплекс, гараж и ремонтно-строительный участок. Их общая площадь превышает 14,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В апреле завод вошел в список системообразующих предприятий региона и получил право на оказание финансовой поддержки.