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Амурский краеведческий музей победил в конкурсе Российского военно-исторического общества

Амурский краеведческий музей победил в конкурсе Российского военно-исторического общества

В финал конкурса вышли сразу две заявки - «Интерактивная экспозиция "Память славы жива" в номинации «Музейно-выставочные и экспозиционные проекты военно-исторической и современной военной тематики» и «В памяти вечно храним» со страницами истории Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года.

Первый проект предполагает создание оригинального мультимедийного контента для новой экспозиции музея, посвящённой 75-летию Великой Победы, и оснащение экспозиции технологиями дополненной реальности. Это позволит значительно расширить рамки музейной экспозиции, обеспечив доступность материалов для людей с ограниченными возможностями и иностранных туристов.

Будет создана электронная база данных об амурчанах-участниках войны и тружениках тыла.

Проект будет создавать условия для неформального изучения подростками и молодёжью истории Великой Отечественной войны и войны с Японией. Он будет реализован при участии Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Амурской области.

Посетители смогут воспользоваться аудиогидами на русском, английском и китайском языках. Возле интерактивного громкоговорителя можно будет послушать подлинные сообщения о начале и ходе Великой Отечественной войны.

А надев шлем виртуальной реальности, оказаться в гуще событий августа 1945 года и «форсировать» реку Амур.

На интерактивном экране можно будет собрать из фрагментов карту боевых сражений в полосе действий 2-й Краснознамённой армии 2-го Дальневосточного фронта, которые происходили в августе-сентябре 1945 года, и виртуально побывать в нескольких населённых пунктах на двух берегах пограничной реки. А в завершении знакомства с экспозицией можно «примерить» образцы форменной одежды военного времени различных родов войск.

Музей приглашает всех желающих принять участие в создании электронной Книги воинской доблести и трудовой славы Амурской области, предоставив в музей фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла из семейных архивов.

Презентация интерактивной экспозиции «Память славы жива» состоится в Амурском областном краеведческом музее 3 сентября 2020 года.

Амурский областной краеведческий музей 9 мая открыл новую экспозицию, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончанию Второй мировой войны. Экспозиция разместилась в четырех залах. Открытие прошло в онлайн-формате, запись можно посмотреть.

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#история #культура

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