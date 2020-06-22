В Благовещенске на «нехорошем» перекрестке вновь серьезное ДТП
Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на пересечении Новотроицкого шоссе и улицы Институтской Благовещенска. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota Carina не пропустил Nissan Tiida.
От удара Nissan Tiida отбросило в забор строительной площадки храма.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и виновника. По информации пресс-службы, пострадали два человека. Их осматривала бригада «скорой помощи». Подробная информация будет позже.
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🚧Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на пересечении Новотроицкого шоссе и Институтской. Предварительно известно, что «Карина» не пропустила «Тииду». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и виновника. 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 Аварийный комиссар Пионерская 198/2а 57-44-11 8914 557 44 11 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
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