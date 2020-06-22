В Благовещенске на «нехорошем» перекрестке вновь серьезное ДТП

Фото: @scaner28

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на пересечении Новотроицкого шоссе и улицы Институтской Благовещенска. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota Carina не пропустил Nissan Tiida.

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Наталья Наделяева