Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:32 1

В Благовещенске на «нехорошем» перекрестке вновь серьезное ДТП

В Благовещенске на «нехорошем» перекрестке вновь серьезное ДТП
Фото: @scaner28

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на пересечении Новотроицкого шоссе и улицы Институтской Благовещенска. По предварительной информации, автомобиль марки Toyota Carina не пропустил Nissan Tiida.

От удара Nissan Tiida отбросило в забор строительной площадки храма.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и виновника. По информации пресс-службы, пострадали два человека. Их осматривала бригада «скорой помощи». Подробная информация будет позже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🚧Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на пересечении Новотроицкого шоссе и Институтской. Предварительно известно, что «Карина» не пропустила «Тииду». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и виновника. 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 Аварийный комиссар Пионерская 198/2а 57-44-11 8914 557 44 11 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

Просмотров всего: 838

#дороги #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

В Приамурье бронетанковому ремонтному заводу исполнилось 80 лет
Общество 1

В Благовещенске временно изменяется схема движения автобусов
Происшествия

В Благовещенске заключенному пытались передать телефоны, спрятав их в торт и сахар

сегодня, 16:54
В России и мире

В Киеве активисты разместили флаг ЛГБТ на «Родину-мать» (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь