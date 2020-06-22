Белогорск первым из амурских городов начал региональные выплаты пострадавшему бизнесу

Первые выплаты субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, выполнены в Белогорске. Из областного бюджета на эти цели направлены первые средства – 672 тысячи рублей четырем предпринимателям города.

Ранее глава Белогорска Станислав Мелюков обратился к предпринимателям с призывом воспользоваться мерами поддержки, которые оказываются бизнесу на уровне правительства РФ, региона, города. Белогорск и Прогресс стали единственными муниципалитетами, которые досрочно выполнили все поручения губернатора по оказанию помощи бизнесу.

В настоящее время администрация Белогорска продолжает принимать документы на предоставление субсидий.

«Субсидия может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае их соответствия одному из критериев, – рассказывает начальник отдела экономического анализа и планирования администрации Белогорска Ольга Петровская. – Деятельность по основному ОКВЭД включена в региональный перечень пострадавших отраслей или среднемесячная выручка с 1 апреля 2020 года стала не менее чем на 30 % ниже среднемесячной выручки, сложившейся за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года, при наличии подтверждающих документов бухгалтерского учета».

Размер субсидии, в случае ее направления на оплату труда работников, рассчитывается в размере 12 130 рублей на 1 работника в месяц. Максимальный размер субсидии на одного получателя – не более 200 тысяч рублей.

Предусмотрено три основных направления расходования средств субсидии:

― оплата труда работников за период не более двух месяцев при соблюдении двух условий: а) численность работников не больше 15 человек; б) сохранение численности работников момент предоставления заявки на получение субсидии не менее 90 % от численности работников по состоянию на 01.03.2020

― выплата индивидуальному предпринимателю, не имеющему работников, за период не более двух месяцев;

― погашение задолженности по оплате коммунальных услуг по платежам, начисленным с 1 апреля 2020 года.

Срок приема документов установлен с 15 июня по 31 июля 2020 года. По всем вопросам обращаться в отдел экономического развития и инвестиций, в рабочее время, тел. 2-03-51, 2-03-58.