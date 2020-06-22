В Белогорске уточнили, кому разрешат въезд в город в день Парада Победы

24 июня с 7 до 11 часов въезд в Белогорск будет ограничен. Глава Белогорска Станислав Мелюков обсудил это на совещании с участием представителей правительства Амурской области, 35-й Армии, правоохранительных органов, управления по делам ГО и ЧС, единой диспетчерской службы.

Решением областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в день проведения Парада Победы ограничение на въезд в город в связи с напряженной ситуацией на территории региона будет действовать для иногородних лиц.

Заезжать на территорию городского округа смогут только те, кто прописан в Белогорске, а также те, кто в день военного парада приедет в город для профессиональной деятельности.

Основанием для въезда в Белогорск будут служить справки, выданные по месту работы, подтверждающие необходимость посещения города по служебным и иным обстоятельствам. Справка для иногородних действительна при предъявлении паспорта. Белогорцам при въезде в город в это время при себе необходимо иметь паспорт.

Лиц, имеющие железнодорожные билеты, пропустят в город при их предъявлении.

Как рассказал начальник межмуниципального отдела «Белогорский» Давид Авидзба, на въездах в город будут работать отряды ДПС и ВАИ. Вместе с тем, с 6 утра до 12 часов дня будет перекрыта центральная часть Белогорска.

Администрация Белогорска убедительно просит иногородних не планировать поездки в город в указанное время. Выезд из города при этом будет беспрепятственным, информирует пресс-служба администрации Белогорска.