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ЛГБТ-активист Кочетков сообщил, что ФНС признала его брак с мужчиной

ЛГБТ-активист Кочетков сообщил, что ФНС признала его брак с мужчиной
Фото: Facebook

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков заявил, что ему удалось получить налоговый вычет по расходам на страхование жизни супруга Кирилла Федорова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кочетков и Федоров заключили брак в Нью-Йорке, Россия признает заключенные за рубежом браки, однако однополые семьи в России по-прежнему запрещены. В то же время по российским законам все люди, состоящие в браке, имеют право возвращать через налоговый вычет 13 % расходов, которые были понесены в интересах супруга. Кочетков рассказал, что заполнил налоговую декларацию и приложил к ней нотариальный перевод американского свидетельства о браке.

«Инспекция ФНС провела камеральную проверку декларации и подтвердила сумму заявленного мной налогового вычета в полном объеме. Мы не торопились радоваться, пока государство не вернет мне деньги. Но теперь денежка от ФНС упала на мой счет и можно радоваться», – заявил он.

ЛГБТ-активист сообщил, что таким образом Россия признала его брак с мужчиной. «В России нельзя заключить однополый брак. Но если вы заключили его по законам другого государства, в России он признается. Наш случай лишь подтверждает общее правило», – отметил он.

Однако адвокат Тимур Маршани рассказал, брак в России будет считаться зарегистрированным только после внесения записи в акты гражданского состояния, пишет «РЕН ТВ».

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