В амурских вузах увеличилось количество бюджетных мест

Будущим абитуриентом сейчас не нужно самим отправляться в приемную комиссию, чтобы заявить о своем желании стать студентом. Достаточно зайти на сайт учебного заведения и заполнить специальную анкету.

В БГПУ приемная кампания началась с 20 июня и закончится 18 августа. В этом году сроки значительно продлили, в прошлом году кампания длилась до 26 июля. Зачисление будет в три срока: 22, 24 и 26 августа.

В 2020 году примут 456 абитуриентов на очную форму бакалавриата и 145 на «заочку». В магистратуре 57 и 42 места очной и заочной формы соответственно.

На фоне прошлого года количество бюджетных мест для бакалавров по очной форме увеличилось на 25, в магистратуре добавилось 10 мест.

Квота на «целевиков» в среднем по два бюджетных места на каждой специальности.

Самая дорогостоящая специальность для тех, кто поступает на платной основе – адаптивно-физическое воспитание. Обучение здесь обойдется в 190 500 рублей в год.

Индивидуальные достижения имеют значения, но только профильной направленности, например, для физкультурника важны победы на соревнованиях.

Помимо ЕГЭ некоторым абитуриентам предстоит пройти дополнительные испытания. Например, для зачисления на факультеты адаптивного физвоститания, физкультуры и спорта потребуется продемонстрировать физические навыки, а на факультете изобразительного искусства – пройти творческий конкурс.

В АмГУ на бюджетные места на бакалавриате и специалитете смогут претендовать 512 абитуриентов, на магистратуре ­– 123 бюджетных места. Еще 140 человек будут бесплатно обучаться на программах среднего профессионального образования. Количество бюджетных мест в вузе с прошлого места не изменилось.

Самый дорогой факультет Амурского университета – дизайн. Студентам, которые поступят на договорной основе, образование здесь будет обходиться в 262 тысячи рублей ежегодно.

Документы на программы среднего профессионального образования можно подать до 25 августа. Где есть творческое испытание (конструирование, моделирование и технология швейных изделий) – документы ждут до 15 августа.

По высшему образованию прием документов, как и везде, продлится до 18 августа, остальные даты еще не утвердили. На некоторых факультетах помимо ЕГЭ предстоит сдать отдельный конкурс. Это касается таможенного дела, дизайна, монументально-декоративного искусства, педагогического и филологического образования, иностранных языков.

В Амурской государственной медицинской академии принимают на два факультета: лечебный и педиатрический. На обоих есть бюджетные места – 230 и 45 соответственно. При этом, на лечфаке в 2020 году количество бюджетных мест увеличилось на 5. Для «целевиков» действует квота до 60 % от количества бюджетных мест.

Стоимость для платного обучения на всех факультетах одинаковая – 152 500 в год.

Прием документов завершится 18 августа. Дополнительных испытаний, кроме результатов единого госэкзамена, абитуриентам медицинской академии проходить не потребуется.

В Дальневосточном ГАУ на бюджетные места набирают 752 будущих бакалавров и магистров. По сравнению с прошлым годом количество мест увеличилось на 50. Обучение на самый дорогом факультете землеустройства и кадастра будет обходиться в 218 тысяч рублей в год.

Прием документов в вузе ведется, как и везде – дистанционно, но для настаивающих сдать документы лично, установили ящик для бесконтактной подачи документов.

Абитуриентов на коммерческие места будут принимать почти до 1 сентября.

В ДВОКУ 23 июня начинаются всеармейские игры, приемная кампания в военном училище стартует с 25 июня.