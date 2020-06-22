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Назначена дата рассмотрения документов от кандидатов на кресло мэра Благовещенска

Назначена дата рассмотрения документов от кандидатов на кресло мэра Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Состоялось первое организационное заседание комиссии по выборам мэра Благовещенска. На нем члены конкурсной комиссии по избранию мэра города Благовещенска выбрали из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

По результатам голосования председателем комиссии избрана административный помощник руководителя АО «Специализированный застройщик "Амурстрой"» Оксана Чупрова.

Заместителем председателя комиссии избрана Екатерина Снежко – заместитель руководителя аппарата губернатора области и правительства области. Секретарь – начальник управления внутренней политики правительства Амурской области Руслан Головин.

На следующем заседании, 14 июля, члены комиссии рассмотрят представленные документы от кандидатур на должность мэра Благовещенска. На 22 июня в Думу ни одной заявки не поступило.

Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра было принято в связи с истечением срока полномочий действующего градоначальника.

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#гордума

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