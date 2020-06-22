Назначена дата рассмотрения документов от кандидатов на кресло мэра Благовещенска
Состоялось первое организационное заседание комиссии по выборам мэра Благовещенска. На нем члены конкурсной комиссии по избранию мэра города Благовещенска выбрали из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
По результатам голосования председателем комиссии избрана административный помощник руководителя АО «Специализированный застройщик "Амурстрой"» Оксана Чупрова.
Заместителем председателя комиссии избрана Екатерина Снежко – заместитель руководителя аппарата губернатора области и правительства области. Секретарь – начальник управления внутренней политики правительства Амурской области Руслан Головин.
На следующем заседании, 14 июля, члены комиссии рассмотрят представленные документы от кандидатур на должность мэра Благовещенска. На 22 июня в Думу ни одной заявки не поступило.
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра было принято в связи с истечением срока полномочий действующего градоначальника.
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