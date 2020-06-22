В Благовещенске временно изменяется схема движения автобусов

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В связи проведением ремонтных работ на пересечении улиц Ленина и Калинина, а также закрытием для движения участка улицы Ленина от Пионерской до 50-летия Октября с 23 июня в Благовещенске изменяется схема движения ряда автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Маршрут Схема движения К, 11 Ленина – Трудовая – Зейская – Комсомольская – Ленина, далее по утвержденному маршруту 4, 9, 28, 30, 31 Ленина – Трудовая – Зейская – 50-летия Октября, далее по утвержденному маршруту 2, 5, 39 50-летия Октября – Зейская – Комсомольская – Ленина, далее по утвержденному маршруту 12 Шевченко – Зейская, далее по утвержденному маршруту 7 Горького – Пионерская – Зейская – Комсомольская – Ленина, далее по утвержденному маршруту 8 50-летия Октября – Зейская – Богдана Хмельницкого, далее до Пролетарской – Пролетарская – Шевченко – Тенистая – Калинина, далее по утвержденному маршруту 16С, 41С с 09:00 23 июня движение будет осуществляться: Зейская – Комсомольская – Ленина, далее по утвержденному маршруту (отправление от остановочного пункта «Дважды Два» (Зейская – Богдана Хмельницкого)

На период выполнения ремонтных работ посадка (высадка) пассажиров будет осуществляться на действующих остановочных пунктах по улице Зейской, а также на временных остановочных пунктах, обозначенных дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса»:

– на гостевой стоянке по улице Комсомольской по нечетной стороне в районе дома № 3 по Комсомольской, «Молодежная библиотека имени Чехова»;

– на гостевой стоянке по улице Зейской по нечетной стороне в районе дома № 193 по Зейской.