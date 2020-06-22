Благовещенцам с ОВЗ помогут добраться до избирательных участков

Комплексный центр социального обслуживания «Доброта» поможет благовещенцам с ограниченными возможностями здоровья прибыть на избирательные участки в период голосования по поправкам в Конституацию.

Заявки принимаются с 23 по 30 июня по адресу: улица Рабочая, 95. Телефон: 44-01-72, с 08:00 до 17:00 часов (кроме субботы и воскресенья).

Кроме того, в Приамурье проходит информационная кампания «Волонтеров Конституции». До 1 июля включительно во всех городах и районах области будут развернуты 40 пунктов, где активисты разъяснят жителям суть грядущих изменений в Конституции РФ, а также расскажут, как стать участником общероссийского голосования за ту или иную поправку.

«Предварительно привлеченные волонтеры (более 600 человек), прошли обучение и прослушали лекции представителей крупных волонтерских движений и ЦИКа», – прокомментировала начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова.

Информационные пункты расположены в отделениях «Почты России», парках и общественных местах, сообщает амурское правительство.

«На информационных стойках "Волонтеры Конституции" расскажут гражданам не только о предстоящем голосовании и планируемых поправках, но и предложат вовлечься в различные волонтерские активности, – добавила Тюкалова. – В линейку информационной кампании входит около десяти тематических проектов, касающихся добровольческой деятельности».

Избирательные комиссии области продолжают получать средства индивидуальной защиты для проведения голосования. Очередную партию средств индивидуальной защиты в эти выходные отправили в города и районы Приамурья.

В разные уголки области поехали 4 грузовика, наполненные коробками с медицинскими масками, защитными экранами, салфетками, антисептиками для рук, перчатками, дезинфицирующими средствами для обработки помещений, сигнальными лентами для обозначения безопасной дистанции и другими приспособлениями: всего около 20 тонн.

«Каждому гражданину, желающему проголосовать по поправкам в Конституцию России, начиная с 25 июня, перед тем, как он получит бюллетень, будут выдавать набор с маской, перчатками, ручкой и спиртовой салфеткой. Участнику голосования бесконтактно измерят температуру, он продезинфицирует обувь и руки, – рассказывает член Амуризбиркома с правом решающего голоса Владимир Андреев. – Все участковые комиссии на сегодня обеспечены средствами индивидуальной защиты полностью».

Первыми средства индивидуальной защиты получили северные районы области, где на прошлой неделе началось досрочное голосование. По данным на вечер 21 июня, бюллетени смогли заполнить жители Тындинского и Мазановского районов – 448 человек. Это представители оленеводческих общин, золотопромышленники.

21 июня завершился прием заявлений на голосование по месту нахождения. Механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались и выбрали более удобные для себя участки более 14 тысяч человек. А вот прием заявлений для голосования на дому будет продолжаться вплоть до 17:00 по местному времени 1 июля.

22 июня, состоится заседание Амуризбиркома, в ходе которого будет согласован график голосования в помещениях для голосования. Также в территориальных избирательных комиссиях утверждают графики работы специалистов на придомовых территориях, в других общедоступных местах, где возможно организовать голосование на открытом воздухе.