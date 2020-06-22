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В Приамурье зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19

В Приамурье зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

На 22 июня в Амурской области зарегистрировано 59 новых заболевших COVID-19. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе – 1 399.

В Благовещенске зарегистрировано 26 новых случаев, в Тынде – 14, в Магдагачинском районе – 4, в Благовещенском районе – 3, в Ивановском районе – 3, в Райчихинске – 2, в Свободном – 2, в Тындинском районе – 2, в Белогорске – 1, в Мазановском районе – 1, в Тамбовском районе – 1.

Темп прироста за последние сутки – 4,4 %. Показатель заболеваемости – 177,08 на 100 тысяч населения. 454 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 44,7 %, ОРВИ – 36,7 %, бессимптомная форма – 18,5 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,2 %.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 587 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 577 человек, в изоляторах – 10 человек.

Проведено 90 508 исследований, в том числе, 33 522 исследования (37 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    14 минут назад

    АИ у вас больше двух недель не обновляется карта по Covid.

    У вас, что человек отвечающий за ее обновление ушел в отпуск?

  • White Wolf

    White Wolf
    3 минуты назад

    Видимо, населенные пункты с коронавирусом засекретили. Чтобы жители этих населенных пунктов не знали, есть в деревне коронавирус, или нету.

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